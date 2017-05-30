Силовики в полях

У Пензенского региона посевная кампания своя, а у силовиков – своя. Сотрудники регионального управления федеральной службы исполнения наказаний подходят к концу посевной работы на своих участках. В всего в Пензенской области у служителей закона находиться больше ста гектаров земли – 63 гектара в Пензе и 75 гектаров в Сердобском районе.

«Посеяна капуста, свекла, морковь и лук. На площади в 48 гектаров производиться посадка картофеля. Весь полученный урожай картофеля и овощей в 2017 году позволит в полном объеме обеспечить потребности учреждений УФСИН России по Пензенской области», - отметил начальник отдела трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Хамзя Янгуразов.

На данный момент посевная кампания завершена. Время ждать первых всходов. Помимо овощей силовики засеяли еще и зерновые культуры, которые пойдут на корм скота и птицы.