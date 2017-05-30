|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Силовики в полях
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
У Пензенского региона посевная кампания своя, а у силовиков – своя. Сотрудники регионального управления федеральной службы исполнения наказаний подходят к концу посевной работы на своих участках. В всего в Пензенской области у служителей закона находиться больше ста гектаров земли – 63 гектара в Пензе и 75 гектаров в Сердобском районе.
«Посеяна капуста, свекла, морковь и лук. На площади в 48 гектаров производиться посадка картофеля. Весь полученный урожай картофеля и овощей в 2017 году позволит в полном объеме обеспечить потребности учреждений УФСИН России по Пензенской области», - отметил начальник отдела трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по Пензенской области Хамзя Янгуразов.
На данный момент посевная кампания завершена. Время ждать первых всходов. Помимо овощей силовики засеяли еще и зерновые культуры, которые пойдут на корм скота и птицы.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru