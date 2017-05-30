Спорт без границ

Спортсмены из 25 субъектов страны приехали в Пензу защищать честь своего региона. В рамках спартакиады им предстоит побороться в нескольких дисциплинах. Важно отметить одну делать, все сильнейшие атлеты с интеллектуальными нарушениями.

«Программа специальной олимпиады рассчитана на работу с лицами, имеющими нарушения интеллектуального развития. В настоящее время в мире к этой программе примкнуло более 170 стран и более двух миллионов занимающихся», – рассказал главный судья Всероссийской спартакиады специальной олимпиады Валерий Ильин.

Трудностями на дистанции этих спортсменов удивить невозможно, они привыкли из любой ситуации выходить победителями. В программу спартакиады включены соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках, плаванию и юнифайд-плаванию.

«Юнифайд-плавание – это когда в эстафетном плавании участвуют люди с ограниченными возможностями и здоровые атлеты, которые вместе с ними тренируются», – пояснил Валерий Ильин.

Анастасия Королева представляет Южно-Сахалинск. Специально для спартакиады спортсменке пришлось освоить скоростное катание на коньках. В копилке участницы соревнований уже есть награды по горным лыжам.

«В прошлом году удалось хорошо выступить в Башкортостане, где проходили зимние специальные олимпийские игры по горным лыжам», – рассказала представительница Южно-Сахалинска.

От Пензенской области на спартакиаде выступят спортсмены их Мокшанского района, Заречного и Пензы.