Заместитель начальника управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства Пензенской области Александр Иняхин принял участие в рабочем селекторном совещании минсельхоза России по вопросам участия субъектов РФ в работе форума «Российское село – 2017» и предприятий хлебопекарной и кондитерской отраслей во Втором Всемирном Форуме по хлебопечению «Хлеб – это мир». Совещание с субъектами провела заместитель Директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Ирина Федина.

Замдиректора Департамента федерального аграрного ведомства озвучила, что 8 и 9 июня на ВДНХ при поддержке министерства сельского хозяйства России пройдет форум «Российское село – 2017». «Форум проводится для обсуждения актуальных вопросов аграрной сферы, демонстрации достижений сельских территорий, налаживания деловых контактов, поиска эффективных направлений возрождения и развития сел и малых городов России. В рамках деловой программы запланированы конференции, пленарные заседания и круглые столы», - прокомментировано на селекторном совещании.

Также было отмечено, что в рамках Второго Всероссийского форума состоится Второй Всемирный Форум по хлебопечению «Хлеб – это мир». Здесь, помимо насыщенной деловой программы, в режиме реального времени проведут соревнования среди пекарей – XVII Кубок России по хлебопечению. Специалисты продемонстрируют свое профессиональное мастерство в различных номинациях. Лучшие будут отмечены наградами. Работу мероприятий организует Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК). В мероприятии запланировано участие иностранных представителей отрасли.

Пензенская область была отмечена, как регион с развитой кондитерской и хлебопекарной промышленностью. Регион доложил о проводимой работе пор участию в мероприятиях форума и обозначил.