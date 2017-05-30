Уже второй год под руководством Сергея Казакова ученики пензенских школ могут реализовать себя на сцене с помощью лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка».

«Это не только театральная школа, это школа ещё и психологическая. Быть «первой скрипкой» в жизни очень важно. Однако, если человек не может быть вторым, он никогда не станет первым. У нас здесь ребята, которые играют роли без слов, эпизоды, они настолько пытаются это делать ярко и мощно, что порой по силе переигрывают главных исполнителей», - говорит Сергей Казаков, художественный руководитель драматического театра им. А. В. Луначарского.

Принцип «Первой скрипки» – окунуться в творческий процесс сразу, что называется, в омут с головой. В новом спектакле по пьесе А.Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» те, кто пришёл сюда недавно, играют здесь наравне со «старожилами».

«Это взаимная энергетика, которая тут же позволяет вновь пришедшему получить какие-то азы, потому что он не хочет отставать. Такая экстремальная ситуация позволяет человеку сконцентрироваться и достичь своей цели», - отметил Сергей Казаков.

На пьесах Александра Островского выросло не одно поколение русских актеров. «На всякого мудреца довольно простоты» и спустя полтора столетия остается одним из актуальных произведений драматурга.

«Эта роль, очень интересный эксперимент для меня. Потому что, сам Глумов, настолько яркая личность. То, что он проделывает, на мой взгляд, это просто гениально. Приходится за спектакль несколько раз меняться, подстраиваться то под одного, то под другого. Это требует колоссальных энергетических затрат, но это того стоит», - рассказывает исполнитель роли Егора Глумова.

Сама постановка благотворительная и оценить работу «Первой скрипки» может любой желающий. Кроме того, лаборатория актерского мастерства объявляет подготовительный набор для школьников, которые хотят обучиться театральному искусству.

«Если сейчас ребята придут заниматься, то в они в августе попадут в «Первую скрипку» без кастинга»,- подчеркнул Сергей Казаков, художественный руководитель драматического театра им. А. В. Луначарского.