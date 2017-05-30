Праздник для детей

В преддверии 1 июня, а главное праздника дня защиты детей сотрудники УМВД, судебного департамента, а также всё не равнодушные люди посетили Нижнеломовский детский дом-интернет для детей с физическими недостатками.

«Мы стараемся не забывать традиции и 2 раза в год приезжаем к ним в гости. Первый раз ко дню защиты детей и второй раз на новогодние праздники. Стараемся приезжать большим коллективом единомышленников»,-рассказал председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области, Глеб Синцов.

В этом году к этому коллективу присоединились представители медицинского института, Красного креста, депутаты, политики, а также художники, творческие личности и все не равнодушные к деткам люди.

«Это состояние души и руководство управления судебного департамента считают, что помогать детям и навещать их, привозить подарки-это святая обязанность и когда видишь, как улыбаются дети –это самое главное»,-поделился начальник управления судебного департамента в Пензенской области, Алексей Кардаков.

Самым главным подарком для ребят стал контактный зоопарк, который к ним прибыл впервые. Дети смогли пообщаться с пеликаном, медвежонком и обезьянкой.

«Замечательный праздник, столько хороших людей, столько животных. Серьезный пеликан, я удивился, когда его увидел»,-рассказали участники мероприятия.

Все желающие смогли сфотографироваться с животными.