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Праздник для детей
Сегодня в Пензе
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В преддверии 1 июня, а главное праздника дня защиты детей сотрудники УМВД, судебного департамента, а также всё не равнодушные люди посетили Нижнеломовский детский дом-интернет для детей с физическими недостатками.
«Мы стараемся не забывать традиции и 2 раза в год приезжаем к ним в гости. Первый раз ко дню защиты детей и второй раз на новогодние праздники. Стараемся приезжать большим коллективом единомышленников»,-рассказал председатель общественного совета при УМВД России по Пензенской области, Глеб Синцов.
В этом году к этому коллективу присоединились представители медицинского института, Красного креста, депутаты, политики, а также художники, творческие личности и все не равнодушные к деткам люди.
«Это состояние души и руководство управления судебного департамента считают, что помогать детям и навещать их, привозить подарки-это святая обязанность и когда видишь, как улыбаются дети –это самое главное»,-поделился начальник управления судебного департамента в Пензенской области, Алексей Кардаков.
Самым главным подарком для ребят стал контактный зоопарк, который к ним прибыл впервые. Дети смогли пообщаться с пеликаном, медвежонком и обезьянкой.
«Замечательный праздник, столько хороших людей, столько животных. Серьезный пеликан, я удивился, когда его увидел»,-рассказали участники мероприятия.
Все желающие смогли сфотографироваться с животными.
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