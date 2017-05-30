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Завершились областные соревнования «Школьная футбольная лига» среди девушек
Сегодня в Пензе
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Определились победители и призеры финальных областных соревнований «Школьная футбольная лига» среди девушек 2006-2007 годов рождения в рамках всероссийских соревнований по футболу среди команд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч» в Пензенской области. 1 место - МБОУ ООШ с. Н. Шаткино 2 место - МБОУ СОШ №1 р. п. Беково 3 место - МБОУ СОШ №2 г. Кузнецк
Определились победители и призеры финальных областных соревнований «Школьная футбольная лига» среди девушек 2006-2007 годов рождения в рамках всероссийских соревнований по футболу среди команд общеобразовательных учреждений «Кожаный мяч» в Пензенской области.
1 место - МБОУ ООШ с. Н. Шаткино
2 место - МБОУ СОШ №1 р. п. Беково
3 место - МБОУ СОШ №2 г. Кузнецк
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 30 мая 2017
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