Из первых уст

Прежде, чем сделать отчёт о своей работе, Губернатор оценил то, что сделали пензенские предприятия. Выставка продукции местных товаропроизводителей раскинулась как на площади перед областной филармонией, так и внутри, на двух этажах. От производства бумаги и часов до кондитерских изделий — пензенскому бизнесу есть что показать.

От дегустации Губернатор отказался. Поспешил в большой зал, где его ожидали жители Пензы и районов области. Свой отчёт о проделанной работе Иван Белозерцев начал с результатов в сельскохозяйственной отрасли: «Мы смогли увеличить урожайность зерновых и зернобобовых и заняли по этому показателю 1 место в ПФО, а также почти в два раза увеличили валовые сборы этих культур».

Успехи в сельском хозяйстве позволяют области сдерживать рост цен на продукты питания. В рейтинге регионов с самой низкой стоимостью этой группы товаров Пенза занимает 6 место в России и 3 место в ПФО.

Серьёзным достижением Иван Белозерцев назвал введение в севооборот залежных земель. Два года назад на это указывали сами сельчане во время посещения Губернатором районов.

«Вы справедливо замечали, что тысячи гектаров земли не работали, зарастая сорной травой и лесом. Мы объединили усилия власти и сельхозпроизводителей и в результате в 2016 году ввели в севооборот 75 тысяч гектаров. И ещё 50 тысяч гектаров введём в этом году», — отметил Иван Александрович.

Губернатор подробно рассказал об успехах региональной промышленности, а также малого и среднего бизнеса, из чего складывается налогооблагаемая база для решения социальных проблем, и поделился планами на будущее: «Мы понимаем, что ещё не достаточно эффективно поддерживаем бизнес. Год назад во время «прямой линии» предприниматель из Бессоновского района спросил о доступности кредитных ресурсов. И Правительство изыскало дополнительные средства для докапитализации фонда «Поручитель» в размере 30 миллионов рублей. В этом году мы также нарастим бюджет фонда на 50 миллионов».

Задать вопрос и обратиться с просьбой к главе региона граждане смогли и сегодня. И это первый в России отчёт Губернатора в подобном формате. Иван Белозерцев пообещал сделать такое общение традиционным.