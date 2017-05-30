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Угадать не получится!
Сегодня в Пензе
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В 2017 году ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам. Два из которых, русский и математика в обязательном порядке.
«В этом году в информационной базе зарегистрировалось 5337 выпускников — участников ЕГЭ, из которых 248 – это выпускники прошлых лет , 112 – учащиеся образовательных организаций», - рассказывает Первый заместитель Министра образования Пензенской области, Лилия Чащина.
Принципиальных различий в организации экзамена по сравнению с прошлыми годами нет. Единственное изменение коснулось трех предметов — физики, химии и биологии. Из заданий ЕГЭ здесь исключена тестовая часть.
«У ребят не будет возможности угадать правильные ответы. По этим предметам они работают только с написанием нужного ответа с развернутым, полным решением тех или иных заданий»,- отмечает Лилия Чащина.
Основной период проведения единого госэкзамена уже стартовал. Он продлится до 1 июля. Первые экзамены — географию и информатику сдали свыше 700 человек.
«Всё прошло без нарушений и технологических сбоев. По области работали 7 пунктов: 3 — в Пензе и 4 — по области. Результаты будут известны не позднее 14 июня», - отметила Первый заместитель Министра образования Пензенской области, Лилия Чащина.
Следующий экзамен по математике базового уровня пройдет 31 мая. В этот день в области будут работать 25 пунктов проведения ЕГЭ, из них 7 — в Пензе, а также 8 пунктов проведения экзаменов на дому.
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