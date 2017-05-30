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Состоялись городские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований
Сегодня в Пензе
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На базе МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» совместно с ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» были проведены городские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований. В соревнованиях нештатных АСФ приняли участие 5 команд от предприятий, организаций и учреждений города Пензы Целями соревнований было совершенствование теоретических знаний и закрепление практических навыков личным составом нештатных АСФ в пользовании средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания; локализации и тушении пожаров на объектах спасательных работ; в приёмах и способах оказания первой помощи пострадавшим (поражённым) в очаге химического заражения.Для ознакомления с порядком проведения подобных соревнований, отработки практических нормативов при проведении мероприятий гражданской обороны и оказании первой помощи пострадавшим (поражённым) на городских соревнованиях нештатных АСФ в качестве приглашённых гостей присутствовали преподаватель и студенты ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий».Места формирований в соревнованиях были определены с учётом общего количества полученных штрафных баллов, времени выполнения нормативов на трёх этапах соревнований. По результатам городских соревнований нештатных АСФ I место заняла команда Муниципальной пожарной части г. Пензы; II место – ФГКУ комбинат «Утёс»; III место – ООО «Горводоканал». Команды-участницы соревнований были награждены Почётными грамотами.
На базе МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» совместно с ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области» были проведены городские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований.
В соревнованиях нештатных АСФ приняли участие 5 команд от предприятий, организаций и учреждений города Пензы
Целями соревнований было совершенствование теоретических знаний и закрепление практических навыков личным составом нештатных АСФ в пользовании средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания; локализации и тушении пожаров на объектах спасательных работ; в приёмах и способах оказания первой помощи пострадавшим (поражённым) в очаге химического заражения.Для ознакомления с порядком проведения подобных соревнований, отработки практических нормативов при проведении мероприятий гражданской обороны и оказании первой помощи пострадавшим (поражённым) на городских соревнованиях нештатных АСФ в качестве приглашённых гостей присутствовали преподаватель и студенты ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий».Места формирований в соревнованиях были определены с учётом общего количества полученных штрафных баллов, времени выполнения нормативов на трёх этапах соревнований.
По результатам городских соревнований нештатных АСФ I место заняла команда Муниципальной пожарной части г. Пензы; II место – ФГКУ комбинат «Утёс»; III место – ООО «Горводоканал».
Команды-участницы соревнований были награждены Почётными грамотами.
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
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