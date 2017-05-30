Школьное лесничество «GreenCity» признано призером в номинации «Экологическая культура социальных инициатив»

Средняя образовательная школа № 3 города Никольска приняла участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие». Предоставленный на конкурс проект школьного лесничества «GreenCity» признан по решению международного жюри, призером в номинации «Экологическая культура социальных инициатив». Руководитель проекта Громова Наталья Геннадьевна, а также участники школьного лесничества, будут принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню эколога в Москве. Торжественное собрание будет знаковым мероприятием Года экологии в Российской Федерации. В программе запланировано торжественное открытие с выступлением руководителей органов государственной власти, видных общественных деятелей, церемония награждения специалистов-экологов, а также церемония награждения победителей Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» и победителей Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2017». Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 30 мая 2017