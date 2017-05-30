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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Вторник, 30 мая 2017
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Школьное лесничество «GreenCity» признано призером в номинации «Экологическая культура социальных инициатив»
Сегодня в Пензе
 

Средняя образовательная школа № 3 города Никольска приняла участие в Международном проекте «Экологическая культура. Мир и Согласие». Предоставленный на конкурс проект школьного лесничества «GreenCity» признан по решению международного жюри, призером в номинации «Экологическая культура социальных инициатив».

Руководитель проекта Громова Наталья Геннадьевна, а также участники школьного лесничества, будут принимать участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню эколога в Москве.

Торжественное собрание будет знаковым мероприятием Года экологии в Российской Федерации. В программе запланировано торжественное открытие с выступлением руководителей органов государственной власти, видных общественных деятелей, церемония награждения специалистов-экологов, а также церемония награждения победителей Международного Проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» и победителей Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2017».

Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 30 мая 2017
2017-05-30
Виктор Кувайцев отчитался о благоустройстве в Пензе
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в межведомственном совещании по вопросам повышения уровня благоустройства в Пензе и Пензенской области
 
2017-05-30
Работает клуб «Компьютерный гений» для обучения пожилых людей
 Было проведено занятие на тему: «Графический редактор Microsoft Paint»
 
2017-05-30
По городу проведен рейд по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах на территории района
 В неустановленных местах торговля запрещена
 
2017-05-30
«Медицина. Фармация»
 Пензенская делегация участвует в мероприятиях поволжского специализированного форума
 
2017-05-30
Работы по демонтажу рекламных конструкций были проведены по улицам Аустрина и Большой Арбековской
 Планируется демонтаж настенных панно по улицам Московской, Володарского, Бакунина, Чехова, Захарова
 
2017-05-30
Рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения водоснабжения
 Информация по отключению потребителей от горячего и холодного водоснабжения
 
2017-05-30
Объявлен прием заявок на создание ЦМИТ
 Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе
 
2017-05-30
Администрацией Первомайского района в мкр. "Веселовка" проведен очередной рейд по благоустройству
 Проверили санитарное состояние придомовых территорий
 
2017-05-30
Почти 50 человек приняли участие в очередном заседании «Школы пациентов больных гемофилией»
 По окончании заседания врачом-гематологом и врачом-ортопедом проведено 17 индивидуальных консультаций пациентов
 
2017-05-30
Школьное лесничество «GreenCity» признано призером в номинации «Экологическая культура социальных инициатив»
 Руководитель проекта Громова Наталья Геннадьевна, а также участники школьного лесничества, будут принимать участие в торжественных мероприятиях
 
2017-05-30
Состоялись городские соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований
 Команды-участницы соревнований были награждены Почётными грамотами
 
2017-05-30
Угадать не получится!
В заданиях ЕГЭ по физике, химии и биологии исключена тестовая часть
 
2017-05-30
Из первых уст
Иван Белозерцев отчитался перед жителями области о проделанной работе
 
2017-05-30
Завершились областные соревнования «Школьная футбольная лига» среди девушек
 Определились победители и призеры
 
2017-05-30
Праздник для детей
Сотрудники государственных структур посетили детский дом-интернат
 

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