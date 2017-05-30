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Почти 50 человек приняли участие в очередном заседании «Школы пациентов больных гемофилией»
Сегодня в Пензе
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В Пензе прошла «Школа пациентов больных гемофилией» Почти 50 человек приняли участие в очередном заседании «Школы пациентов больных гемофилией», которое состоялось на базе Пензенского онкологического диспансера в минувшую субботу. Для пациентов, страдающих данным заболеванием и их родственников, выступили: врач-гематолог Областного онкологического диспансера Ольга Щербинина, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева, а также врач-ортопед Гематологического научного центра Минздрава России Магомет Сампиев. По окончании заседания врачом-гематологом и врачом-ортопедом проведено 17 индивидуальных консультаций пациентов.
В Пензе прошла «Школа пациентов больных гемофилией»
Почти 50 человек приняли участие в очередном заседании «Школы пациентов больных гемофилией», которое состоялось на базе Пензенского онкологического диспансера в минувшую субботу.
Для пациентов, страдающих данным заболеванием и их родственников, выступили: врач-гематолог Областного онкологического диспансера Ольга Щербинина, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева, а также врач-ортопед Гематологического научного центра Минздрава России Магомет Сампиев.
По окончании заседания врачом-гематологом и врачом-ортопедом проведено 17 индивидуальных консультаций пациентов.
Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 30 мая 2017
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