В Пензе прошла «Школа пациентов больных гемофилией» Почти 50 человек приняли участие в очередном заседании «Школы пациентов больных гемофилией», которое состоялось на базе Пензенского онкологического диспансера в минувшую субботу. Для пациентов, страдающих данным заболеванием и их родственников, выступили: врач-гематолог Областного онкологического диспансера Ольга Щербинина, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева, а также врач-ортопед Гематологического научного центра Минздрава России Магомет Сампиев. По окончании заседания врачом-гематологом и врачом-ортопедом проведено 17 индивидуальных консультаций пациентов.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 30 мая 2017