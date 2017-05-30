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Администрацией Первомайского района в мкр. "Веселовка" проведен очередной рейд по благоустройству
Сегодня в Пензе
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Администрацией Первомайского района в мкр. "Веселовка" проведен очередной рейд по благоустройству. Целью рейда для сотрудников администрации стала проверка санитарного состояния придомовых территорий жителей улиц: Мереняшева и Чебышева. В ходе рейда с жителями домовладений проводились беседы по соблюдению Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, вручались уведомления об устранении выявленных нарушений. Распространены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности.
Администрацией Первомайского района в мкр. "Веселовка" проведен очередной рейд по благоустройству. Целью рейда для сотрудников администрации стала проверка санитарного состояния придомовых территорий жителей улиц: Мереняшева и Чебышева.
В ходе рейда с жителями домовладений проводились беседы по соблюдению Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, вручались уведомления об устранении выявленных нарушений. Распространены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности.
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
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