Администрацией Первомайского района в мкр. "Веселовка" проведен очередной рейд по благоустройству. Целью рейда для сотрудников администрации стала проверка санитарного состояния придомовых территорий жителей улиц: Мереняшева и Чебышева. В ходе рейда с жителями домовладений проводились беседы по соблюдению Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе, вручались уведомления об устранении выявленных нарушений. Распространены памятки по соблюдению правил пожарной безопасности.

Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017