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Объявлен прием заявок на создание ЦМИТ
Сегодня в Пензе
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Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе действующих субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления из бюджета Пензенской области субсидий в размере до 5,0 млн. рублей на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества. Порядок предоставления субсидий на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 03.10.2012 №700-пП (с последующими изменениями) и размещен на официальном сайте Минпрома Пензенской области. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Пензенской области от 22 декабря 2016 года № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями). Заявки принимаются с 05 по 26 июня 2017 года по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 233. Время приема заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Консультации по телефону 595-825.
Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе действующих субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления из бюджета Пензенской области субсидий в размере до 5,0 млн. рублей на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.
Порядок предоставления субсидий на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества утвержден постановлением Правительства Пензенской области от 03.10.2012 №700-пП (с последующими изменениями) и размещен на официальном сайте Минпрома Пензенской области.
Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Пензенской области от 22 декабря 2016 года № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с последующими изменениями).
Заявки принимаются с 05 по 26 июня 2017 года по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 233.
Время приема заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Консультации по телефону 595-825.
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 30 мая 2017
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