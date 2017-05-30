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Рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения водоснабжения
Сегодня в Пензе
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Для подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2017-2018 гг., ресурсоснабжающие предприятия и организации проводят плановые (сезонные) ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения с отключением потребителей от горячего и холодного водоснабжения. Руководителям обслуживающих и управляющих компаний (организаций) рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения и сроках производства работ, в том числе путём размещения объявлений и проведения разъяснительной работы с гражданами. Кроме того, ознакомиться с информацией о текущих отключениях коммунальных ресурсов в многоквартирных домах можно в соответствующем разделе на сайте «Открытая Пенза», а также по телефонам ЕДДС г. Пензы - 63-10-03, 63-10-04, 63-10-05, 05
Для подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2017-2018 гг., ресурсоснабжающие предприятия и организации проводят плановые (сезонные) ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения с отключением потребителей от горячего и холодного водоснабжения.
Руководителям обслуживающих и управляющих компаний (организаций) рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения и сроках производства работ, в том числе путём размещения объявлений и проведения разъяснительной работы с гражданами.
Кроме того, ознакомиться с информацией о текущих отключениях коммунальных ресурсов в многоквартирных домах можно в соответствующем разделе на сайте «Открытая Пенза», а также по телефонам ЕДДС г. Пензы - 63-10-03, 63-10-04, 63-10-05, 05
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
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