Рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения водоснабжения

Для подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2017-2018 гг., ресурсоснабжающие предприятия и организации проводят плановые (сезонные) ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения с отключением потребителей от горячего и холодного водоснабжения.

Руководителям обслуживающих и управляющих компаний (организаций) рекомендовано своевременно информировать жителей многоквартирных домов о причинах отключения и сроках производства работ, в том числе путём размещения объявлений и проведения разъяснительной работы с гражданами.

Кроме того, ознакомиться с информацией о текущих отключениях коммунальных ресурсов в многоквартирных домах можно в соответствующем разделе на сайте «Открытая Пенза», а также по телефонам ЕДДС г. Пензы - 63-10-03, 63-10-04, 63-10-05, 05