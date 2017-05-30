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Работы по демонтажу рекламных конструкций были проведены по улицам Аустрина и Большой Арбековской
Сегодня в Пензе
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Муниципальное казенное учреждения «Рекламная служба города Пензы» продолжает демонтаж рекламных конструкций, установленных на территории города Пензы без разрешительной документации. Работы по демонтажу были проведены по улицам Аустрина и Большой Арбековской. Планируется демонтаж настенных панно по улицам Московской, Володарского, Бакунина, Чехова, Захарова.
Муниципальное казенное учреждения «Рекламная служба города Пензы» продолжает демонтаж рекламных конструкций, установленных на территории города Пензы без разрешительной документации.
Работы по демонтажу были проведены по улицам Аустрина и Большой Арбековской.
Планируется демонтаж настенных панно по улицам Московской, Володарского, Бакунина, Чехова, Захарова.
Новость: Администрация города Пензы 30 мая 2017
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