Работы по демонтажу рекламных конструкций были проведены по улицам Аустрина и Большой Арбековской

2017-05-30

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в межведомственном совещании по вопросам повышения уровня благоустройства в Пензе и Пензенской области

2017-05-30

Было проведено занятие на тему: «Графический редактор Microsoft Paint»

2017-05-30

В неустановленных местах торговля запрещена

2017-05-30

Пензенская делегация участвует в мероприятиях поволжского специализированного форума

2017-05-30

Планируется демонтаж настенных панно по улицам Московской, Володарского, Бакунина, Чехова, Захарова

2017-05-30

Информация по отключению потребителей от горячего и холодного водоснабжения

2017-05-30

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе

2017-05-30

Проверили санитарное состояние придомовых территорий

2017-05-30

По окончании заседания врачом-гематологом и врачом-ортопедом проведено 17 индивидуальных консультаций пациентов

2017-05-30

Руководитель проекта Громова Наталья Геннадьевна, а также участники школьного лесничества, будут принимать участие в торжественных мероприятиях

2017-05-30

Команды-участницы соревнований были награждены Почётными грамотами

2017-05-30

В заданиях ЕГЭ по физике, химии и биологии исключена тестовая часть

2017-05-30

Иван Белозерцев отчитался перед жителями области о проделанной работе

2017-05-30

Определились победители и призеры

2017-05-30