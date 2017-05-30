Делегация от Пензенской области в составе заместителя генерального директора Центра кластерного развития Сергея Матюкина, директора медицинского института ПГУ, профессора Александра Митрошина и компаний, входящих в инженерно-производственный кластера "Биомед" принимают участие в работе поволжского специализированного форума «Медицина. Фармация». Форум стартовал сегодня, 30 мая, в самарском экспоцентре "Эксповолга". В рамках мероприятия проходит выставка инновационных проектов в сфере медицины и отчетная сессия Самарского инновационного кластера медицинских технологий. В рамках деловой программы форума будет подписано Соглашение о сотрудничестве между пензенским кластером "Биомед" и самарским инновационным кластером. Результатами такого сотрудничества станет повышение эффективности кластерной политики, совместное участие в реализации проектов, подготовка мероприятий по продвижению продукции и подготовке высококвалифицированных кадров Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 30 мая 2017