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«Медицина. Фармация»
Сегодня в Пензе
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Делегация от Пензенской области в составе заместителя генерального директора Центра кластерного развития Сергея Матюкина, директора медицинского института ПГУ, профессора Александра Митрошина и компаний, входящих в инженерно-производственный кластера "Биомед" принимают участие в работе поволжского специализированного форума «Медицина. Фармация». Форум стартовал сегодня, 30 мая, в самарском экспоцентре "Эксповолга". В рамках мероприятия проходит выставка инновационных проектов в сфере медицины и отчетная сессия Самарского инновационного кластера медицинских технологий. В рамках деловой программы форума будет подписано Соглашение о сотрудничестве между пензенским кластером "Биомед" и самарским инновационным кластером. Результатами такого сотрудничества станет повышение эффективности кластерной политики, совместное участие в реализации проектов, подготовка мероприятий по продвижению продукции и подготовке высококвалифицированных кадров
Делегация от Пензенской области в составе заместителя генерального директора Центра кластерного развития Сергея Матюкина, директора медицинского института ПГУ, профессора Александра Митрошина и компаний, входящих в инженерно-производственный кластера "Биомед" принимают участие в работе поволжского специализированного форума «Медицина. Фармация».
Форум стартовал сегодня, 30 мая, в самарском экспоцентре "Эксповолга". В рамках мероприятия проходит выставка инновационных проектов в сфере медицины и отчетная сессия Самарского инновационного кластера медицинских технологий.
В рамках деловой программы форума будет подписано Соглашение о сотрудничестве между пензенским кластером "Биомед" и самарским инновационным кластером. Результатами такого сотрудничества станет повышение эффективности кластерной политики, совместное участие в реализации проектов, подготовка мероприятий по продвижению продукции и подготовке высококвалифицированных кадров
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 30 мая 2017
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