По городу проведен рейд по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах на территории района

Сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы под руководством главы Олега Денисова совместно с представителями УМВД России по городу Пензе провел рейд по выявлению и пресечению торговли в неустановленных местах на территории района.

Так, были обследованы территории улиц Луначарского, Толстого, Каракозова, Литвинова поляна, Кл. Цеткин, Светлой, Чапаева, Чехова (вблизи ООТ «Центральный рынок»).

На лиц, осуществляющих несанкционированную торговлю, составлено 7 административных протоколов, в том числе сотрудниками администрации района – 4 протокола по ст. 5.1.1. «Торговля в неустановленных местах» Закона Пензенской области от 02.04.2008 №1506-ЗПО «Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях», сотрудниками УМВД России по городу Пензе – 3 протокола по ст. 14.1. ч.1 КоАП РФ (торговля без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).

С гражданами, осуществляющими несанкционированную торговлю, проведена разъяснительная беседа по организации торговли в установленных органом местного самоуправления местах (рынках, сезонных ярмарках, ярмарках выходного дня) с соблюдением правил торговли и санитарии.