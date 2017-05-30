В Муниципальном бюджетном учреждении «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» работает клуб «Компьютерный гений» для обучения пожилых людей и инвалидов навыкам работы на компьютере.

Муниципальным бюджетным учреждением «Пензенский городской комплексный центр срочной социальной помощи населению» было проведено занятие в клубе «Компьютерный гений» на тему: «Графический редактор Microsoft Paint».

Во время занятия участники научились создавать простейшие рисунки, открывать и сохранять работы в Paint, а так же делать надписи на изображении.

Занятие прошло в дружественной обстановке, участники активно общались со специалистом и задавали интересующие их вопросы.