Виктор Кувайцев отчитался о благоустройстве в Пензе

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял участие в межведомственном совещании по вопросам повышения уровня благоустройства в Пензе и Пензенской области, которое состоялось в городе Заречном.

Перед началом совещания участники встречи провели осмотр придомовой территории, благоустроенной в рамках программы «Мой дом, мой двор» и пляжа в зоне отдыха «Лесная», оборудованного в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках вопроса «О реализации мероприятий по благоустройству территорий в 2016 году. Планы и задачи на 2017 год. Проблемы. Пути решения» с докладом выступил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

В частности, говоря о том, что сделано в Пензе в рамках благоустройства, Виктор Николаевич сообщил: «В 2016 году в рамках ремонта улично-дорожной сети уложено более 442 тыс. м2 асфальта, на эти цели направлено более 416 млн. рублей.

Проведены работы по асфальтированию автомобильной парковки в районе перинатального центра на 250 машиномест, а также по асфальтированию автомобильной дороги от ул. Маршала Крылова до ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко». Вдоль проезжей части по ул. Лермонтова организованы заездные карманы для автомобилистов.

Выполнены работы по обустройству велодорожки от мкр. Ахуны до ул. Антонова общей протяженностью 6,5 км на сумму 20 млн. рублей. В 2016 году по I этапу завершены работы по реконструкции улицы Измайлова на сумму 98 млн. руб.

В рамках благоустройства зеленых зон реализованы следующие проекты: обустройство газонов на ул. Плеханова, Олимпийской аллее, пр. Строителей, в районе МБОУ СОШ № 74; реконструкция Олимпийской аллеи на сумму 20 млн. рублей (удалены сухие деревья, пни, выровнен грунт, посажен газон, размещен комплекс тренажеров, произведена асфальтировка вело-лыже-роллерной трассы, организованы пешеходные дорожки, установлены дополнительные скамейки, обустроено наружное освещение); обустройство 3 скверов («Молодая семья», в районе ул. Володарского; «Семейный», район ГПЗ-24; «Льва Ермина», улиц Володарского/Пушкина); открытие музея военной техники под открытым небом (сквер Пионерский).

В городе активно поддерживаются местные инициативы и территориальное общественное самоуправление, что позволило реализовать в 2016 году при участии жителей ряд общественно важных проектов: проведение субботников с организацией лотереи среди участников; строительство сетей уличного освещения в микрорайоне «Побочино».

Докладывая о перспективах 2017 года, глава администрации Пензы отметил, что в 2017 планируется завершение II этапа реконструкции улицы Антонова на общую сумму 122,44 млн. руб, в рамках которой осуществляется строительство новых сетей ливневой канализации. Завершаются работы по капитальному ремонту Свердловского моста на общую сумму 412 млн. рублей.

В 2017 году в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» запланировано проведение работ по ремонту дорожных покрытий улично-дорожной сети города Пензы на 64 объектах на общей площади 783 тыс. м2, общей протяженностью около 67 км; восстановлению 78 светофорных объектов; 4203 дорожных знаков; установке 11 км пешеходных ограждений; на общую сумму 1 030 млн. руб.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год» планируется продолжить благоустройство дворовых территории при участии жителей. Программа принята после ее публичного обсуждения с жителями. На реализацию программы выделено 174 млн. рублей. В 2017 году будет проведено благоустройство 35 дворовых территорий (85 многоквартирных домов), а также набережной реки Суры».