|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
«Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования, на основе которых будут сформированы партийные списки кандидатов для выдвижения на предстоящие выборы в органы законодательной власти. Желание представлять «Единую Россию» на выборах изъявили 2292 кандидата, почти половина из которых — беспартийные, а около трети — представители молодого поколения.
«И органы местного самоуправления, и региональные парламенты нуждаются в притоке молодых и современных политиков и управленцев. И предварительное голосование в этом смысле выступает кадровым «лифтом» для нашего молодого поколения. Встречи с избирателями у них чётко формируют понимание актуальной проблематики, а участие в дебатах позволяет им получить навык публичного отстаивания своей позиции», — отметил Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», Сергей Неверов.
Отдать свой голос за кандидата в Единый день предварительного голосования пришли более миллиона двухсот тысяч человек — и это почти 10% от общего числа избирателей.
«Несмотря на то, что выборы в этом году носят региональный характер, явка избирателей выше уровня прошлого года, когда проходили федеральные выборы», — подчеркнул Сергей Неверов.
Сергей Неверов поручил регионам в кратчайшие сроки сформировать партийные списки и направить их в центральный исполнительный комитет. В ближайшее время в каждом регионе пройдут конференции по выдвижению кандидатов, в ходе которых также будут утверждены и предвыборные программы.
«Будем готовится к конференции, которую скорее всего проведём в начале июля. Выдвинем кандидатов, определим состав областной группы», — отметил Секретарь Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Валерий Лидин.
Выборы депутатов в региональное Законодательное Собрание состоятся 10 сентября.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru