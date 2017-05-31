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 Среда, 31 мая 2017
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«Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования
Сегодня в Пензе
 
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«Единая Россия» подводит итоги предварительного голосования, на основе которых будут сформированы партийные списки кандидатов для выдвижения на предстоящие выборы в органы законодательной власти. Желание представлять «Единую Россию» на выборах изъявили 2292 кандидата, почти половина из которых — беспартийные, а около трети — представители молодого поколения.

«И органы местного самоуправления, и региональные парламенты нуждаются в притоке молодых и современных политиков и управленцев. И предварительное голосование в этом смысле выступает кадровым «лифтом» для нашего молодого поколения. Встречи с избирателями у них чётко формируют понимание актуальной проблематики, а участие в дебатах позволяет им получить навык публичного отстаивания своей позиции», — отметил Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия», Сергей Неверов.

Отдать свой голос за кандидата в Единый день предварительного голосования пришли более миллиона двухсот тысяч человек — и это почти 10% от общего числа избирателей.

«Несмотря на то, что выборы в этом году носят региональный характер, явка избирателей выше уровня прошлого года, когда проходили федеральные выборы», — подчеркнул Сергей Неверов.

Сергей Неверов поручил регионам в кратчайшие сроки сформировать партийные списки и направить их в центральный исполнительный комитет. В ближайшее время в каждом регионе пройдут конференции по выдвижению кандидатов, в ходе которых также будут утверждены и предвыборные программы.

«Будем готовится к конференции, которую скорее всего проведём в начале июля. Выдвинем кандидатов, определим состав областной группы», — отметил Секретарь Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Валерий Лидин.

Выборы депутатов в региональное Законодательное Собрание состоятся 10 сентября.

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