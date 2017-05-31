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«АнтиПалыч»
Сегодня в Пензе
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В целях информирования населения о мерах по профилактике пожаров и действиях, которые необходимо предпринимать в случае возникновения лесных пожаров в понедельник в основной школе с. Татарский Шелдаис лидеры ЭКА-отряда «Друзья природы» провели антипожарную просветительскую акцию «АнтиПалыч». В рамках акции была проведена познавательно - игровая программа «За природу в ответе и взрослые, и дети», в рамках которой ребята узнали о правильном обращении с огнем и мерах, которые необходимо предпринять для борьбы в случае возникновения лесных пожаров. После мероприятия в школе, активисты движения вышли на улицу, где в ходе личной беседы информировали жителей про пожароопасный сезон и опасность костров, раздавали населению листовки и памятки с правилами поведения в лесу во время летнего сезона.
В целях информирования населения о мерах по профилактике пожаров и действиях, которые необходимо предпринимать в случае возникновения лесных пожаров в понедельник в основной школе с. Татарский Шелдаис лидеры ЭКА-отряда «Друзья природы» провели антипожарную просветительскую акцию «АнтиПалыч».
В рамках акции была проведена познавательно - игровая программа «За природу в ответе и взрослые, и дети», в рамках которой ребята узнали о правильном обращении с огнем и мерах, которые необходимо предпринять для борьбы в случае возникновения лесных пожаров.
После мероприятия в школе, активисты движения вышли на улицу, где в ходе личной беседы информировали жителей про пожароопасный сезон и опасность костров, раздавали населению листовки и памятки с правилами поведения в лесу во время летнего сезона.
Новость: Администрация Спасского района 31 мая 2017
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