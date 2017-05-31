|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Наровчатском районе ведется работа по профилактике правонарушений
Сегодня в Пензе
|
В целях повышения ответственности родителей по воспитанию несовершеннолетних детей на территории района, были посещены семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В рейде принимали участие заведующая отделением профилактики безнадзорности детей и подростков МБУ «Наровчатский КЦСОН» - Ольга Медникова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наровчатского района – Александр Просин, главный специалист по опеке и попечительству отдела образования администрации Наровчатского района – Светлана Курчашова, инспектор ПДН ОеМВД РФ по Наровчатскому району- Наталья Грудкина. По итогам рейда возникали вопросы, требующие поддержания контакта соответствующих служб с семьями для оказания квалифицированной помощи, были проведены беседы по вопросам пожарной безопасности, ведения здорового образа жизни и соблюдения семейного кодекса РФ.
В целях повышения ответственности родителей по воспитанию несовершеннолетних детей на территории района, были посещены семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В рейде принимали участие заведующая отделением профилактики безнадзорности детей и подростков МБУ «Наровчатский КЦСОН» - Ольга Медникова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наровчатского района – Александр Просин, главный специалист по опеке и попечительству отдела образования администрации Наровчатского района – Светлана Курчашова, инспектор ПДН ОеМВД РФ по Наровчатскому району- Наталья Грудкина.
По итогам рейда возникали вопросы, требующие поддержания контакта соответствующих служб с семьями для оказания квалифицированной помощи, были проведены беседы по вопросам пожарной безопасности, ведения здорового образа жизни и соблюдения семейного кодекса РФ.
Новость: Администрация Наровчатского района 31 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru