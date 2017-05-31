В Наровчатском районе ведется работа по профилактике правонарушений

В целях повышения ответственности родителей по воспитанию несовершеннолетних детей на территории района, были посещены семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

В рейде принимали участие заведующая отделением профилактики безнадзорности детей и подростков МБУ «Наровчатский КЦСОН» - Ольга Медникова, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наровчатского района – Александр Просин, главный специалист по опеке и попечительству отдела образования администрации Наровчатского района – Светлана Курчашова, инспектор ПДН ОеМВД РФ по Наровчатскому району- Наталья Грудкина.

По итогам рейда возникали вопросы, требующие поддержания контакта соответствующих служб с семьями для оказания квалифицированной помощи, были проведены беседы по вопросам пожарной безопасности, ведения здорового образа жизни и соблюдения семейного кодекса РФ.