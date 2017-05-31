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Состоится Первенство Пензенской области по спортивному туризму
Сегодня в Пензе
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Открытое Первенство Пензенской области по спортивному туризму, дисциплина «дистанции-пешеходные», летняя программа пройдет 1-4 июня в районе пос. Ахуны. В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований, образовательных учреждений, подростковых клубов и секций. Возраст участников - от 10 лет и старше. На пешеходных дистанциях 2 и 3 класса спортсмены будут соревноваться в личном зачете, в связках (2 человека) и группах (4 человека) по трем возрастным группам. Участникам предстоит, используя специальное туристское снаряжение и навыки преодоления естественных препятствий, организовать переправы, осуществить спуски и подъемы. Программа соревнований: Победители и призёры Первенства на отдельных дистанциях будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области. Получить дополнительную информацию можно по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д.5, ГАУДО ПензоблСЮТур. Тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru (отдел туризма и спортивного ориентирования). Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований – Пензенская областная станция юных туристов.
Открытое Первенство Пензенской области по спортивному туризму, дисциплина «дистанции-пешеходные», летняя программа пройдет 1-4 июня в районе пос. Ахуны.
В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований, образовательных учреждений, подростковых клубов и секций. Возраст участников - от 10 лет и старше. На пешеходных дистанциях 2 и 3 класса спортсмены будут соревноваться в личном зачете, в связках (2 человека) и группах (4 человека) по трем возрастным группам.
Участникам предстоит, используя специальное туристское снаряжение и навыки преодоления естественных препятствий, организовать переправы, осуществить спуски и подъемы.
Программа соревнований:
Победители и призёры Первенства на отдельных дистанциях будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.
Получить дополнительную информацию можно по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д.5, ГАУДО ПензоблСЮТур. Тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru (отдел туризма и спортивного ориентирования).
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований – Пензенская областная станция юных туристов.
Новость: Министерство образования Пензенской области 31 мая 2017
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