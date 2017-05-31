Состоится Первенство Пензенской области по спортивному туризму

Открытое Первенство Пензенской области по спортивному туризму, дисциплина «дистанции-пешеходные», летняя программа пройдет 1-4 июня в районе пос. Ахуны.

В соревнованиях принимают участие команды муниципальных образований, образовательных учреждений, подростковых клубов и секций. Возраст участников - от 10 лет и старше. На пешеходных дистанциях 2 и 3 класса спортсмены будут соревноваться в личном зачете, в связках (2 человека) и группах (4 человека) по трем возрастным группам.

Участникам предстоит, используя специальное туристское снаряжение и навыки преодоления естественных препятствий, организовать переправы, осуществить спуски и подъемы.

Программа соревнований:

1 июня – мандатная комиссия, совещание с представителями команд, консультации по видам соревнований;

2 июня, в 9.30 (пос. Ахуны) – открытие соревнований, в 10.00 начнутся соревнования на дистанции-пешеходная-группа;

3 июня, 10 часов (пос. Ахуны) – соревнования на дистанции-пешеходная;

4 июня, 10 часов (пос. Ахуны) – соревнования на дистанции-пешеходная-связка.

Победители и призёры Первенства на отдельных дистанциях будут награждены дипломами Министерства образования Пензенской области.

Получить дополнительную информацию можно по адресу: 440061, г. Пенза, ул. Герцена, д.5, ГАУДО ПензоблСЮТур. Тел: (8412) 94-55-82, факс: (8412) 94-43-81, e-mail: turotdel58@mail.ru (отдел туризма и спортивного ориентирования).

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Министерство образования Пензенской области. Непосредственное проведение соревнований – Пензенская областная станция юных туристов.