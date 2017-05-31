23, 24, 30 мая 2017 года на футбольных полях школ №№36, 63, 76 прошла акция «Футбольный урок – навстречу Кубку конфедераций».

В рамках которой тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ №8 г. Пензы Игорь Хахавин, Илья Федулов, Андрей Прокофьев провели мастер-класс для обучающихся с показом специальных футбольных технических упражнений и провели мини-матчи по футболу.

Игры Кубка конфедераций FIFA 2017 состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.