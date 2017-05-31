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«Футбольный урок – навстречу Кубку конфедераций»
Сегодня в Пензе
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23, 24, 30 мая 2017 года на футбольных полях школ №№36, 63, 76 прошла акция «Футбольный урок – навстречу Кубку конфедераций». В рамках которой тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ №8 г. Пензы Игорь Хахавин, Илья Федулов, Андрей Прокофьев провели мастер-класс для обучающихся с показом специальных футбольных технических упражнений и провели мини-матчи по футболу. Игры Кубка конфедераций FIFA 2017 состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
23, 24, 30 мая 2017 года на футбольных полях школ №№36, 63, 76 прошла акция «Футбольный урок – навстречу Кубку конфедераций».
В рамках которой тренеры-преподаватели МБУ ДО ДЮСШ №8 г. Пензы Игорь Хахавин, Илья Федулов, Андрей Прокофьев провели мастер-класс для обучающихся с показом специальных футбольных технических упражнений и провели мини-матчи по футболу.
Игры Кубка конфедераций FIFA 2017 состоятся с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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