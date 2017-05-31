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Выше уровня страны
Сегодня в Пензе
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Волнениям пензенских четвероклашек пришел конец. В Пензе объявили результаты проверочных работ, которые дети писали еще в апреле этого года. Итоги совсем неплохие, даже с замахом на преодоление общероссийского показателя. Ученики начальных классов пензенского региона проверяли свои знания в математике, русском языке и окружающей среде.
«На данный момент мы получили все результаты из Москвы. Мы превышаем на 1-5% средний показатели по стране. Пензенская область достаточно стабильно проработала в этом направлении», - отметила Алла Маркова, директор центра начального и общего образования института регионального развития Пензенской области.
В зависимости от сложности заданий школьники справились с ними на уровне. Об этом говорит процентный показатель учеников, которые написали свои работы на хорошую оценку.
«Основные задачи начального курса, как по математике, так по окружающему миру и русскому языку, ученики выполнили на 84%. Это образование высокого качества»
Процент большой, но проблемы все же есть. По поводу обсуждения данных результатов в Пензе провели заседание, на котором педагогам школ рассказали, в каком направлении держать темп, а в каком его лучше бы и подтянуть.
«Если говорить о результатах, то в Пензенской области ребята выполнили работу чуть выше чем общероссийские результаты. Где-то получше, а где-то похуже. Сегодня министерство образования вместе с институтом регионального развития проводит круглый стол с приглашением ведущих методистов, учителей начальной школы для того, чтобы обсудить содержание образования и методику образования», - Алексей Федосеев начальник управления министерства образования Пензенской области.
В обязательной проверочной программе приняли участи около 11 тысяч школьников со всего региона.
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