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 Среда, 31 мая 2017
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«Мой выбор – жизнь и здоровье»
Сегодня в Пензе
 
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С юных лет бережно относиться к собственному здоровью молодых людей призвали волонтеры-медики. В рамках регионального конкурса молодёжных инициатив студенты представили свой проект в номинации «Мой выбор – здоровье ради жизни».

«Проект называется «Простые правила: знать, чтобы жить», он направлен на повышение уровня информированности населения  о ВИЧ-инфекции, а также на повышение количества людей, тестируемых на ВИЧ», – рассказала представитель инициативной группы Марина Черыкова.

Психолог и семейный консультант Анастасия Лучик в рамках конкурса представила сразу  два проекта. Оба посвящены семейным ценностям и главному вопросу, как не потеряться в жизни и не сбиться с правильного пути.

«Один из моих проектов – «Школа детской безопасности». Он организован с целью научить детей безопасному поведению в жизни и в интернете», – рассказала финалистка.

Главная цель конкурса «Мой выбор – жизнь и здоровье» – дать представителям талантливой, неравнодушной и думающей молодёжи возможность взыскаться о трудностях и проблемах, с которыми сталкиваются их сверстники. Оценивая проекты, жюри учитывало актуальность выбранной темы и возможность применения не только в Пензе, но и за пределами региона.

«Мы требуем от тех, кто представляет проекты, чтобы они были интересными, зажигательными, чтобы они могли заинтересовать не только жюри, но и как можно больше людей», – подчеркнула  заместитель руководителя благотворительного фонда «Покров» Елена Максимова.

Победители конкурса представят свои социально-значимые инициативы на всероссийском финале в Москве, который пройдёт осенью. Лучшие проекты смогут быть реализованы.

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