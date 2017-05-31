В администрации Белинского района состоялось заседание комиссии по рассмотрению наградных материалов

Были рассмотрены письма Комплексного центра социального обслуживания населения, Управления социальной защиты населения, Поимского пансионата на поощрение наградами администрации района лучших работников к Дню местного самоуправления. Также рассмотрены ходатайства от предприятий и учреждений о награждении работников в связи с юбилеями и другими праздничными мероприятиями.

Всего рассмотрено одиннадцать кандидатур, по девяти приняты положительные решения.