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«Займись спортом! Стань первым!»
Сегодня в Пензе
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В Пензе 1 июня состоится акция по пропаганде здорового образа жизни Во всех общеобразовательных учреждениях города Пензы состоится ежегодная акция «Займись спортом! Стань первым!». В программе проведения акции предусмотрено: К участию приглашаются все желающие, проживающие на территории города Пензы. Участие в спортивных соревнованиях при наличии допуска врача или расписки о личной ответственности за жизнь и здоровье.
В Пензе 1 июня состоится акция по пропаганде здорового образа жизни
Во всех общеобразовательных учреждениях города Пензы состоится ежегодная акция «Займись спортом! Стань первым!».
В программе проведения акции предусмотрено:
К участию приглашаются все желающие, проживающие на территории города Пензы. Участие в спортивных соревнованиях при наличии допуска врача или расписки о личной ответственности за жизнь и здоровье.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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