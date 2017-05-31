В Пензе 1 июня состоится акция по пропаганде здорового образа жизни Во всех общеобразовательных учреждениях города Пензы состоится ежегодная акция «Займись спортом! Стань первым!». В программе проведения акции предусмотрено: размещение информации (выставка) о детских оздоровительных лагерях, спортивных площадках, работе дворовых тренеров в летний период, общественных объединениях, социальных, культурных, спортивных программах, направленных на пропаганду физической культуры и спорта;

соревнования по различным видам спорта, работа физкультурно-оздоровительных площадок. К участию приглашаются все желающие, проживающие на территории города Пензы. Участие в спортивных соревнованиях при наличии допуска врача или расписки о личной ответственности за жизнь и здоровье.

Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017