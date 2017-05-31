В Пачелмской районной библиотеке прошла акция «Книга от друга». На протяжении всего дня читатели несли книги в библиотеку.



Кирилл и Дима Зинкины, очень давние и активные читатели Пачелмской районной детской библиотеки. Узнав об акции, ребята поспешили в библиотеку с подарками, чтобы поделиться с другими читателями.

Новость: Администрация Пачелмского района 31 мая 2017