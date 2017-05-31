В ПензГТУ состоялась церемония награждения победителей Многопрофильной олимпиады «Звезда»

Награждение победителей и призеров Многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда» состоялось. В Пензе региональной площадкой проведения отборочного и заключительного этапов многопрофильной олимпиады «Звезда» стал Пензенский государственный технологический университет. В олимпиаде приняли участие 3500 пензенских школьников 6–11 классов Губернского лицея для одаренных детей, гимназий № 1, 44, 53, лицея № 2, школ № 52, 58, 66, 68, 77 г. Пензы, школы № 230 г. Заречного, лицея № 2 г. Сердобска, а также Центра технологического обучения. По итогам интеллектуальных состязаний 173 пензенских школьника стали победителями и призёрами.

Победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы России, особенно на технические и технологические направления подготовки.

Поздравить победителей олимпиады всероссийского уровня в ПензГТУ пришли заместитель Министра образования Пензенской области Елена Петросова, руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор производственного объединения «ЭЛЕКТРОПРИБОР», выпускник университета Юрий Почивалов, руководитель аппарата Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России Владимир Ручков, главный специалист отдела инновационного развития и маркетинга АО «Радиозавод» Александр Нестеров.

«Олимпиада стала объединяющей составляющей партнерской деятельности школы, вуза и предприятия, выступает гарантом дальнейшего сотрудничества участвующих сторон, – открывая церемонию награждения, отметил ректор ПензГТУ Виктор Усманов. – Сегодня она помогает решить задачи непрерывности профессионального образования. Искренне желаю всем призерам и победителям настойчиво добиваться успеха, постоянно работать над собой и совершенствовать свои знания!».

Заместитель министра образования региона Елена Петросова выразила надежду, что для каждого участника и победителя олимпиада станет хорошим жизненным стартом и поможет определиться с выбором вуза и будущей специальности.

«Пусть олимпиада станет началом вашего профессионального пути, – пожелал школьникам руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России Юрий Почивалов. – Региону и промышленным предприятиям очень нужны умные головы и талантливая молодежь. Выбирайте технический вуз, учитесь на «отлично» и приходите работать в промышленность!».

Организаторы олимпиады - Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России». Партнеры - предприятия, входящие в «Союзмаш России», 47 отечественных вузов. Ежегодно свыше 200 тысяч школьников участвуют в олимпиаде по русскому языку, математике, физике, химии, биологии и технологиям.