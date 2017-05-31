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Строить дороги будут по новым правилам охраны труда
Сегодня в Пензе
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Минтруд опубликовал приказ от 2 февраля 2017 №129н, которым утвердил правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Их обязаны соблюдать все работодатели, за исключением работодателей — физических лиц. В документе есть условия, при которых работодатель может допустить сотрудников к дорожно-строительным работам с повышенными требованиями. Они должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца и проверку знаний — не реже одного раза в год. Кроме этого, в правилах указаны новые требования: В правилах есть форма наряда-допуcка на производство работ с повышенной опасностью при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Документ станет хорошей методической базой для специалистов по охране труда. Приказ вступит в силу 6 августа 2017 года.
Минтруд опубликовал приказ от 2 февраля 2017 №129н, которым утвердил правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.
Их обязаны соблюдать все работодатели, за исключением работодателей — физических лиц.
В документе есть условия, при которых работодатель может допустить сотрудников к дорожно-строительным работам с повышенными требованиями. Они должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца и проверку знаний — не реже одного раза в год.
Кроме этого, в правилах указаны новые требования:
В правилах есть форма наряда-допуcка на производство работ с повышенной опасностью при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Документ станет хорошей методической базой для специалистов по охране труда.
Приказ вступит в силу 6 августа 2017 года.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 31 мая 2017
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