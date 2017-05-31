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 Среда, 31 мая 2017
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Строить дороги будут по новым правилам охраны труда
Сегодня в Пензе
 

Минтруд опубликовал приказ от 2 февраля 2017 №129н, которым утвердил правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.

Их обязаны соблюдать все работодатели, за исключением работодателей — физических лиц.

В документе есть условия, при которых работодатель может допустить сотрудников к дорожно-строительным работам с повышенными требованиями. Они должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца и проверку знаний — не реже одного раза в год.

Кроме этого, в правилах указаны новые требования:

  • к производственным территориям, площадкам и участкам проведения работ;
  • размещению технологического оборудования и организации рабочих мест;
  • охране труда во время строительства автомобильных дорог в зимнее время;
  • охране труда при эксплуатации дорожно-строительных машин и технологического оборудования и т. д.

В правилах есть форма наряда-допуcка на производство работ с повышенной опасностью при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Документ станет хорошей методической базой для специалистов по охране труда.

Приказ вступит в силу 6 августа 2017 года.

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