Строить дороги будут по новым правилам охраны труда

Минтруд опубликовал приказ от 2 февраля 2017 №129н, которым утвердил правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ.

Их обязаны соблюдать все работодатели, за исключением работодателей — физических лиц.

В документе есть условия, при которых работодатель может допустить сотрудников к дорожно-строительным работам с повышенными требованиями. Они должны проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца и проверку знаний — не реже одного раза в год.

Кроме этого, в правилах указаны новые требования:

к производственным территориям, площадкам и участкам проведения работ;

размещению технологического оборудования и организации рабочих мест;

охране труда во время строительства автомобильных дорог в зимнее время;

охране труда при эксплуатации дорожно-строительных машин и технологического оборудования и т. д.

В правилах есть форма наряда-допуcка на производство работ с повышенной опасностью при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ. Документ станет хорошей методической базой для специалистов по охране труда.

Приказ вступит в силу 6 августа 2017 года.