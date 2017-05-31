Вопросы обеспечения безопасности обсудили в ходе заседания комиссии по ЧС в Главном управлении МЧС России по Пензенской области

Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Пензенской области – председателя комиссии Дмитрия Семенова.

Обстановка с пожарами в регионе остается напряженной. С начала года на территории области произошло 418 пожаров, погибло 47 и пострадали 26 человек. Проведенный анализ показал, что основная доля пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе.

Члены комиссии приняли решение активизировать работу по профилактике пожаров, интенсивнее проводить информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности.

При этом инициировать проведение сходов граждан рекомендовано, в первую очередь, в населенных пунктах с неблагополучной обстановкой с пожарами и гибелью людей.

Дополнительные мероприятия планируется провести и в части профилактики лесных пожаров.

С начала пожароопасного сезона 2017 года в лесном фонде Пензенской области потушено 22 очага лесных пожаров с общей площадью возгорания 52,89 га. Наибольшее количество природных пожаров, по 3 – 4 очага, произошло в Сосновоборском, Пензенском, Городищенском, Кузнецком районах.

Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области рекомендовано увеличить численность лесопожарных формирований и в достаточном количестве обеспечить их необходимым снаряжением и инвентарём.

Кроме того, к профилактике и тушению пожаров решено привлекать добровольных пожарных.

В преддверии открытия купального сезона члены комиссии подняли вопрос предотвращения гибели людей на водных объектах. В прошлом 2016 году на водоемах области утонули 57 человек, в том числе трое детей.

Как было отмечено, минимизировать возникновение подобных ситуаций должно оборудование цивилизованных и безопасных мест отдыха у воды.

«Необходимо организовывать пляжи, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, особенно детей», – отметил Дмитрий Семенов.

На летний период 2017 года по сведениям органов местного самоуправления планируется подготовить 11 пляжей.