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Вопросы обеспечения безопасности обсудили в ходе заседания комиссии по ЧС в Главном управлении МЧС России по Пензенской области
Сегодня в Пензе
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Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Пензенской области – председателя комиссии Дмитрия Семенова. Обстановка с пожарами в регионе остается напряженной. С начала года на территории области произошло 418 пожаров, погибло 47 и пострадали 26 человек. Проведенный анализ показал, что основная доля пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе. Члены комиссии приняли решение активизировать работу по профилактике пожаров, интенсивнее проводить информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности. При этом инициировать проведение сходов граждан рекомендовано, в первую очередь, в населенных пунктах с неблагополучной обстановкой с пожарами и гибелью людей. Дополнительные мероприятия планируется провести и в части профилактики лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона 2017 года в лесном фонде Пензенской области потушено 22 очага лесных пожаров с общей площадью возгорания 52,89 га. Наибольшее количество природных пожаров, по 3 – 4 очага, произошло в Сосновоборском, Пензенском, Городищенском, Кузнецком районах. Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области рекомендовано увеличить численность лесопожарных формирований и в достаточном количестве обеспечить их необходимым снаряжением и инвентарём. Кроме того, к профилактике и тушению пожаров решено привлекать добровольных пожарных. В преддверии открытия купального сезона члены комиссии подняли вопрос предотвращения гибели людей на водных объектах. В прошлом 2016 году на водоемах области утонули 57 человек, в том числе трое детей. Как было отмечено, минимизировать возникновение подобных ситуаций должно оборудование цивилизованных и безопасных мест отдыха у воды. «Необходимо организовывать пляжи, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, особенно детей», – отметил Дмитрий Семенов. На летний период 2017 года по сведениям органов местного самоуправления планируется подготовить 11 пляжей.
Заседание прошло под руководством заместителя председателя правительства Пензенской области – председателя комиссии Дмитрия Семенова.
Обстановка с пожарами в регионе остается напряженной. С начала года на территории области произошло 418 пожаров, погибло 47 и пострадали 26 человек. Проведенный анализ показал, что основная доля пожаров с гибелью людей происходит в жилом секторе.
Члены комиссии приняли решение активизировать работу по профилактике пожаров, интенсивнее проводить информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности.
При этом инициировать проведение сходов граждан рекомендовано, в первую очередь, в населенных пунктах с неблагополучной обстановкой с пожарами и гибелью людей.
Дополнительные мероприятия планируется провести и в части профилактики лесных пожаров.
С начала пожароопасного сезона 2017 года в лесном фонде Пензенской области потушено 22 очага лесных пожаров с общей площадью возгорания 52,89 га. Наибольшее количество природных пожаров, по 3 – 4 очага, произошло в Сосновоборском, Пензенском, Городищенском, Кузнецком районах.
Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области рекомендовано увеличить численность лесопожарных формирований и в достаточном количестве обеспечить их необходимым снаряжением и инвентарём.
Кроме того, к профилактике и тушению пожаров решено привлекать добровольных пожарных.
В преддверии открытия купального сезона члены комиссии подняли вопрос предотвращения гибели людей на водных объектах. В прошлом 2016 году на водоемах области утонули 57 человек, в том числе трое детей.
Как было отмечено, минимизировать возникновение подобных ситуаций должно оборудование цивилизованных и безопасных мест отдыха у воды.
«Необходимо организовывать пляжи, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, особенно детей», – отметил Дмитрий Семенов.
На летний период 2017 года по сведениям органов местного самоуправления планируется подготовить 11 пляжей.
Новость: Правительство Пензенской области 31 мая 2017
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