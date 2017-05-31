Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 31 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Пензенцев приглашают на День города
Сегодня в Пензе
 
Смотреть видео

Праздновать День города в Пензе начнут 9 июня. За три дня до основных торжеств в городской Администрации проведут ряд не менее важных мероприятий.

«9 июня в здании Администрации мы проведём торжественные мероприятия с подведением итогов нашей деятельности, с чествованием наших уважаемых граждан, в том числе и почётных, поблагодарим за работу передовиков, тех, кто активно участвует в благоустройстве города. Кроме того, мы вручим паспорта нашим молодым гражданам. Ну и в последующие дни постараемся сделать всё, чтобы праздничные дни были интересны для всех категорий граждан», — пояснил Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев.

11 июня в 14:00 у стелы «Росток» торжественно вскроют капсулу с «Письмом потомкам». В 15:30 на пересечении улиц Пушкина и Кулакова — откроют сквер под названием «45 Меридиан».

«Представители Русского географического общества приглашают всех желающих заранее — 3 июня — на субботник, чтобы подготовить сквер к открытию», — отметила Начальник Управления культуры г. Пензы, Вера Фейгина.

12 июня поле традиционного открытия обновлённой Галереи почёта и славы Пензенской области основные торжества перенесутся на Юбилейную площадь.

«Там пойдёт и тематический пролог с участием творческих коллективов города, и Парад выпускников Пензенского артиллерийского инженерного института», — сообщила Вера Александровна.

В 15:30 там же стартует Парад молодёжи и студентов — в поддержку Всемирного Фестиваля, который состоится в октябре в городе Сочи. Заместитель Начальника Управления профессионального образования и молодёжной политики Министерства образования Пензенской области, Александр Бочкарёв, доложил: «Совместно с вузами и профессиональными организациями мы уже готовим делегацию наших русских студентов в национальных костюмах и с национальными инструментами для участия в этом масштабном мероприятии».

Завершится праздничная программа салютом в 22:00.

Новость: Екатерина Сорокина 31 мая 2017
2017-05-31
Необычная по своей эффектности спортивная акция прошла на Олимпийской аллее
 Олимпийская аллея – это территория здоровья
 
2017-05-31
«Энергия лета»
 В Пензе пройдет Фестиваль молодежного досуга
 
2017-05-31
Приглашаем к участию в международном Евразийском форуме «ТАКСИ»
 Параллельно с деловой программой в рамках форума планируется проведение выставочной экспозиции
 
2017-05-31
В Казани стартовало первенство ПФО по легкой атлетике
  Соревнования являются вторым этапом Спартакиады учащихся России и продлятся до 4 июня
 
2017-05-31
«Я – гражданин. Я – патриот.»
 Молодежный центр «Орион» подвел итоги выставки фоторабот участников конкурса молодых фотохудожников
 
2017-05-31
В этом году в Пензенской области будут работать 470 детских оздоровительных лагерей
 ​Глава региона отметил, что важнейшая задача – создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в лагерях
 
2017-05-31
Пензенцев приглашают на День города
Праздничные мероприятия в Пензе продлятся с 9 по 12 июня
 
2017-05-31
Вопросы обеспечения безопасности обсудили в ходе заседания комиссии по ЧС в Главном управлении МЧС России по Пензенской области
 В Пензенской области усилят работу по профилактике пожаров
 
2017-05-31
Строить дороги будут по новым правилам охраны труда
 Минтруд опубликовал приказ от 2 февраля 2017 №129н
 
2017-05-31
В ПензГТУ состоялась церемония награждения победителей Многопрофильной олимпиады «Звезда»
 Победители и призеры получат льготы при поступлении в вузы России
 
2017-05-31
«Книга от друга»
 В Пачелмской районной библиотеке прошла акция
 
2017-05-31
«Займись спортом! Стань первым!»
 В Пензе 1 июня состоится акция по пропаганде здорового образа жизни
 
2017-05-31
В администрации Белинского района состоялось заседание комиссии по рассмотрению наградных материалов
 Всего рассмотрено одиннадцать кандидатур, по девяти приняты положительные решения
 
2017-05-31
«Мой выбор – жизнь и здоровье»
В Пензе подвели итоги конкурса молодежных инициатив
 
2017-05-31
Выше уровня страны
В Пензе объявили итоги проверочных работ среди четвероклассников
 

Новости партнеров
 
На сайте: 34ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru