Пензенцев приглашают на День города

Праздновать День города в Пензе начнут 9 июня. За три дня до основных торжеств в городской Администрации проведут ряд не менее важных мероприятий.

«9 июня в здании Администрации мы проведём торжественные мероприятия с подведением итогов нашей деятельности, с чествованием наших уважаемых граждан, в том числе и почётных, поблагодарим за работу передовиков, тех, кто активно участвует в благоустройстве города. Кроме того, мы вручим паспорта нашим молодым гражданам. Ну и в последующие дни постараемся сделать всё, чтобы праздничные дни были интересны для всех категорий граждан», — пояснил Глава Администрации г. Пензы, Виктор Кувайцев.

11 июня в 14:00 у стелы «Росток» торжественно вскроют капсулу с «Письмом потомкам». В 15:30 на пересечении улиц Пушкина и Кулакова — откроют сквер под названием «45 Меридиан».

«Представители Русского географического общества приглашают всех желающих заранее — 3 июня — на субботник, чтобы подготовить сквер к открытию», — отметила Начальник Управления культуры г. Пензы, Вера Фейгина.

12 июня поле традиционного открытия обновлённой Галереи почёта и славы Пензенской области основные торжества перенесутся на Юбилейную площадь.

«Там пойдёт и тематический пролог с участием творческих коллективов города, и Парад выпускников Пензенского артиллерийского инженерного института», — сообщила Вера Александровна.

В 15:30 там же стартует Парад молодёжи и студентов — в поддержку Всемирного Фестиваля, который состоится в октябре в городе Сочи. Заместитель Начальника Управления профессионального образования и молодёжной политики Министерства образования Пензенской области, Александр Бочкарёв, доложил: «Совместно с вузами и профессиональными организациями мы уже готовим делегацию наших русских студентов в национальных костюмах и с национальными инструментами для участия в этом масштабном мероприятии».

Завершится праздничная программа салютом в 22:00.