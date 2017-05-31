В этом году в Пензенской области будут работать 470 детских оздоровительных лагерей

Глава региона отметил, что важнейшая задача – создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в лагерях.

«Организацией летнего отдыха мы занимаемся ежегодно, надо добросовестно подойти к этой работе, учитывая наработанный опыт», – напомнил он.

В настоящее время штат всех летних лагерей полностью укомплектован, с детьми будут работать 4870 человек. Персонал прошел обучение.

Иван Белозерцев поручил организовать инструктаж сотрудников, которым предстоит обеспечивать порядок на территории учреждений отдыха, а также провести беседы с воспитателями и вожатыми.

«Надо напомнить о негативных моментах прошлых лет, которые были в работе воспитателей, медработников, рассказать о случаях нарушения дисциплины. Реальные истории лучше запоминаются и будут хорошим предупреждением. Сотрудники летних оздоровительных лагерей должны заботиться о воспитанниках, как о своих родных детях», – распорядился губернатор.

«Члены правительства, главы муниципальных образований, депутаты, должностные лица министерств и ведомств должны ездить в лагеря и не только смотреть, как организованы досуг и питание, но и общаться с детьми, принимать участие в мероприятиях», – поставил задачу глава областной исполнительной власти.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что посещение лагеря должно носить внезапный характер и проводиться не только днем, но и в ночное время.

Он добавил, что быть в курсе происходящего в местах отдыха позволит также обратная связь непосредственно с детьми.

«Позвонить конкретному ребенку, узнать, как у них дела, есть ли какие-то проблемы», – нацелил губернатор.

На особый контроль глава региона поручил взять организацию отдыха юных пензенцев вне территории региона, в том числе тех, кто отправляется частными группами.

«Мы должны понимать, куда едут наши ребята, кто обеспечивает их безопасность. Хорошо, что есть инициативные люди, родители, которые готовы пойти с детьми в поход, создать частный лагерь, но взрослые должны понимать свою степень ответственности за детей и организацию оздоровительного мероприятия», – подчеркнул Иван Белозерцев.

«Летняя оздоровительная кампания должна пройти на достойном уровне, без чрезвычайных происшествий», – подытожил он.