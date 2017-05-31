Молодежный центр «Орион» подвел итоги выставки фоторабот участников конкурса молодых фотохудожников «Я – гражданин. Я – патриот.».

В здании вокзала станции «Пенза-I» состоялось торжественное закрытие фотовыставки и награждение призеров и участников конкурса молодых фотохудожников.

Открыл мероприятие танцевальный флешмоб в исполнении студентов филиала ФГБОУ ВО СамГУПС в г. Пензе. Для всех гостей с вокальными номерами выступили студент СамГУПС Еманов Андрей, юные жители города Юрин Максим и Саркисянц Даниил.

В период работы фотовыставки было организовано общественное голосование на приз зрительских симпатий. В нём приняли участие не только жители города, но и гости Пензы. Своё мнение выразили жители Калининграда, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Моршанска.

По итогам подсчета голосов мнение зрителей совпало с мнением профессионального жюри. Приз зрительских симпатий присуждён Вьюнову Даниилу за работу «И помнит мир спасённый». Номинанты конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места были награждены Дипломами и памятными подарками Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики города Пензы. Все остальные участники получили Дипломы за активное участие Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политики города Пензы.

Молодые фотографы с удовольствием пообщались с членом жюри - представителем Международной федерации фотографического искусства (FIAP) в России, заслуженным деятелем фотоарт Сергеем Майоровым.

Организаторы выставки выразили благодарность сотрудникам вокзала станции «Пенза-I» в лице начальника Юрия Алексеевича Гришина.