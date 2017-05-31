В Казани стартовало первенство ПФО по легкой атлетике

Соревнования являются вторым этапом Спартакиады учащихся России и продлятся до 4 июня. Представляют Пензенскую область на первенстве воспитанники и учащиеся ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области»: Любовь Семенова, Илья Седов, Фатих Еналиев, Вадим Лопатин, Дмитрий Зюзин, Роман Иваньшин, Мария Ванькова, Дарья Трялина. По итогам данного этапа будет сформирована сборная команда ПФО по легкой атлетике для участия в финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России. Финал состоится в Майкопе (Республика Адыгея) со 2 по 6 августа 2017 года. августа в г. Майкоп (Республика Адыгея). Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 31 мая 2017