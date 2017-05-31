Приглашаем к участию в международном Евразийском форуме «ТАКСИ»

Перевозчики такси Пензы и области приглашаются к участию в V Международном Евразийском форуме «ТАКСИ». Мероприятие состоится 3-4 августа текущего года в Москве, при поддержке и участии Государственной Думы ФС РФ, Правительства Москвы, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств. Организатором форума является автономная некоммерческая организация «Международный Евразийский форум «ТАКСИ» (АНО «МЕФТ)».

Форум зарекомендовал себя как площадка для объединения усилий органов государственной власти, бизнес-сообщества и широкой общественности по выработке эффективных решений в сфере повышения качества и безопасности такси. Целью мероприятия является содействие развитию конкурентоспособной и высокоэффективной системы транспортного обслуживания населения легковым такси и формирования цивилизованного рынка услуг, где равные возможности и права обеспечиваются всем участникам.

Ключевыми темами 2017 года на форуме станут государственное регулирование таксомоторной отрасли, технологии обеспечения безопасности перевозок, такси в контексте развития городской мобильности, развитие таксомоторного бизнеса, а также инновационные технологии в деятельности такси. Особое внимание будет уделено развитию региональных рынков такси и совершенствованию отраслевой нормативно-правовой базы субъектов РФ.

Параллельно с деловой программой в рамках форума планируется проведение выставочной экспозиции, где будут представлены новейшие образцы таксомоторного оборудования, автоплатформ, программного обеспечения, а также различные услуги для таксомоторной отрасли.

Главным итогом работы Форума станет резолюция, консолидирующая общественные предложения и рекомендации, необходимые для совершенствования государственной политики в сфере такси. Резолюция будет направлена в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, министерства и ведомства для совершенствования законодательства и государственного регулирования таксомоторной отрасли.