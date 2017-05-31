|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Энергия лета»
Сегодня в Пензе
|
В День защиты детей - 1 июня, на роллердроме парка «Олимпийский» пройдет Фестиваль молодежного досуга «Энергия лета». Вход для всех участников - свободный. В мероприятии примут участие более 500 человек: студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, школьники и жители микрорайона. В программе фестиваля - массовая зарядка «Зарядись!», товарищеские встречи по волейболу и мини-футболу, эстафета на роликовых коньках, мастер-классы, выступление музыкальных групп и вокалистов и Клуба исторического фехтования «Святогор». Завершится мероприятие в 13.30 и все участники смогут попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне.
В День защиты детей - 1 июня, на роллердроме парка «Олимпийский» пройдет Фестиваль молодежного досуга «Энергия лета». Вход для всех участников - свободный.
В мероприятии примут участие более 500 человек: студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, школьники и жители микрорайона.
В программе фестиваля - массовая зарядка «Зарядись!», товарищеские встречи по волейболу и мини-футболу, эстафета на роликовых коньках, мастер-классы, выступление музыкальных групп и вокалистов и Клуба исторического фехтования «Святогор».
Завершится мероприятие в 13.30 и все участники смогут попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне.
Новость: Министерство образования Пензенской области 31 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru