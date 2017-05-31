В День защиты детей - 1 июня, на роллердроме парка «Олимпийский» пройдет Фестиваль молодежного досуга «Энергия лета». Вход для всех участников - свободный.

В мероприятии примут участие более 500 человек: студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, школьники и жители микрорайона.

В программе фестиваля - массовая зарядка «Зарядись!», товарищеские встречи по волейболу и мини-футболу, эстафета на роликовых коньках, мастер-классы, выступление музыкальных групп и вокалистов и Клуба исторического фехтования «Святогор».

Завершится мероприятие в 13.30 и все участники смогут попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне.