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Необычная по своей эффектности спортивная акция прошла на Олимпийской аллее
Сегодня в Пензе
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Необычная по своей эффектности спортивная акция «Навстречу лету», популяризирующая спорт и здоровый образ жизни, прошла на Олимпийской аллее. В этот день любители бега могли выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию - 7 км., 5 км. и 3 км. Так, и спортсмены-профессионалы и просто поклонники ЗОЖ легко преодолели свои дистанции. Кроме того, даже прохожие присоединялись к спортивной акции во время прогулки. Олимпийская аллея – это территория здоровья. Все участники спортивной акции получили море положительных эмоций: возможность познакомиться и найти новых друзей, совершить пробежку перед сном и просто насладиться хорошим вечером и позитивной атмосферой.
Необычная по своей эффектности спортивная акция «Навстречу лету», популяризирующая спорт и здоровый образ жизни, прошла на Олимпийской аллее.
В этот день любители бега могли выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию - 7 км., 5 км. и 3 км. Так, и спортсмены-профессионалы и просто поклонники ЗОЖ легко преодолели свои дистанции. Кроме того, даже прохожие присоединялись к спортивной акции во время прогулки.
Олимпийская аллея – это территория здоровья. Все участники спортивной акции получили море положительных эмоций: возможность познакомиться и найти новых друзей, совершить пробежку перед сном и просто насладиться хорошим вечером и позитивной атмосферой.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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