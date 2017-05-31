Необычная по своей эффектности спортивная акция прошла на Олимпийской аллее

Необычная по своей эффектности спортивная акция «Навстречу лету», популяризирующая спорт и здоровый образ жизни, прошла на Олимпийской аллее.

В этот день любители бега могли выбрать для себя наиболее подходящую дистанцию - 7 км., 5 км. и 3 км. Так, и спортсмены-профессионалы и просто поклонники ЗОЖ легко преодолели свои дистанции. Кроме того, даже прохожие присоединялись к спортивной акции во время прогулки.

Олимпийская аллея – это территория здоровья. Все участники спортивной акции получили море положительных эмоций: возможность познакомиться и найти новых друзей, совершить пробежку перед сном и просто насладиться хорошим вечером и позитивной атмосферой.