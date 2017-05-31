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 Среда, 31 мая 2017
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Ответственность за природу
Сегодня в Пензе
 
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Человек – венец природы, а это предполагает большую ответственность, в первую очередь за окружающую среду. Причинно-следственная связь очень проста. В Пензе это понимают и подходят к вопросу более чем ответственно. В преддверии Дня охраны окружающей среды в Пензе провели круглый стол с участием главы региона. Как не стоит относиться к природе в общем и целом губернатор показал на примере некоторых свалок на территории области.

«На территории Пензенской области образуется более двух миллионов тонн отходов в год, но только 90% из них передаются специализированным предприятиям. Оставшийся мусор население выбрасывает куда попало. Это реальная статистика. Главам муниципальных образований, министерству лесного хозяйства, коллегам, которые работают в этом направлении, нам всем необходимо конкретно работать. Нужно создать карту свалок», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Помимо создания карты самых грязных мест региона, к работе с отходами будут привлекать и общественность. Чтобы побороть нежелание жителей региона быть аккуратными в Пензе реализуются многочисленные проекты. Инициативы – это хорошо, но лучше искоренять эту тотальную безучастность своим воспитанием.

«Никакие государственные программы и законы не смогут заставить человека бережно относиться к окружающей среде, пока он сам не начнет осознавать ответственности за нее. Только просветительская деятельность и личное участие гражданина с самых юных лет», - отметил Депутат государственной Думы РФ Леонид Левин.

Начать никогда не поздно. Но некоторые жители Пензы уже давно посвятили свою жизнь охране природы. Школьники региона приняли участие во Всероссийском экологическом детском фестивале.

«Я хочу поблагодарить вас за труд и работу, что вы делаете. За любовь к окружающей среде Пензенской области и своего района, поселка и населенного пункта. Мы на вас надеемся  и хотим, чтобы вы и дальше были помощниками старших», - добавил Губернатор

«Наша задача в год экологии – объединить усилия органов власти и общественных организаций, которые заинтересованы в сохранении наших природных ресурсов», -сказал Валерий Лидин, председатель законодательного собрания.

Для решения самых острых экологических проблем региона местные власти бросят все возможные силы. Они очистят все найденные свалки, оценят загрязнения водоемов и земли химическими веществами.

Новость: Дмитрий Раткин 31 мая 2017
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