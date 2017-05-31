В региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги Единого дня предварительного голосования. Избиратели тайно выбирали кандидатов, которые в последующем будут включены в партийный список для выдвижения на выборы в областной парламент.

«Это мероприятие вызвало очень живой интерес у жителей Пензенской области. Всего приняло участие более 125 тысяч наших избирателей в этом тайном голосовании по отбору кандидатов. Это, примерно, 11,3% от всех избирателей, которые зарегистрированы у нас в Пензенской области», - отметил Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Валерий Лидин.

Всего в области в Единый день предварительного голосования работал 221 счётный участок. Уровень поддержки кандидатов от партии «Единая Россия» оказался довольно высоким, ведь у каждого жителя области была возможность лично познакомиться с участниками голосования и их предвыборной программой во время проведения дебатов и встреч.

«Темы, о которых говорили кандидаты, касались различных сфер жизни общества: экономики, социальной сферы, здравоохранения, образования, ЖКХ. Они были широко раскрыты нашими кандидатами во время дебатов и в тех встречах, которые были проведены в своих избирательных округах с населением Пензенской области», - рассказывает Валерий Лидин.

По итогам конференции Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», которая запланирована на начало июля, будет сформирован окончательный список кандидатов на выборы в областное Законодательное Собрание.