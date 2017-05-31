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Безопасное лето
Сегодня в Пензе
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Летом все дети разъезжаются по лагерям. Для того, чтобы их пребывание там не стало проблемой для родителей, инспекторы территориальных подразделений Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пензенской области проводят плановые проверки лагерей по соблюдению требований пожарной безопасности. В этот раз предметом осмотра оказался лагерь «Белка».
«В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в случае их не устранения, будут проинформированы прокуратура и администрация города Пензы, а также приняты все законные меры о недопущении к эксплуатации подобных объектов»,-подчеркнул старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Пензы управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пензенской области Владислав Пензин.
Перед каждым заездом в лагерь детей инспекторы будут проверять соблюдены ли требования по пожарной безопасности, а также проводить лекции с детьми, учебные эвакуации, беседы, конкурсы, викторины на противопожарную тематику.
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