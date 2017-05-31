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КЛИЕНТ МАССАЖНОГО САЛОНА
Сегодня в Пензе
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии разбойных нападений. Под видом клиента мужчина проникал в массажные салоны, расположенные в различных районах Пензы. Грабитель действовал по отработанной схеме:
« Я вытаскивал отвертку из кармана, и, угрожая, говорил, чтобы мне отдали наличные. После чего, скрывался».
В одном из случаев, при помощи подручных инструментов мужчина вскрыл дверь массажного салона, расположенного в Ленинском районе. Обнаружив внутри персонал заведения, он потребовал деньги. Получив более 11 тысяч рублей, грабитель сбежал.
«Полицейские вскоре выяснили личность злоумышленника — 35 летнего жителя Бековского района, неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности»,- комментирует Начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области, Ольга Евдокимова.
Он был задержан в Пензе и в последствии, признался в содеянном. Правоохранители установили причастность мужчины к 3 эпизодам преступной деятельности.
«По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела по признакам преступлений предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ» - комментирует Ольга Евдокимова.
Мужчине грозит до 10 лет неволи. В настоящее время по решению суда обвиняемый заключен под стражу.
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