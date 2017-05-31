Картины из собрания Пензенского краеведческого музея отреставрируют в Санкт-Петербурге

Реставрационные работы будут выполнены в Мастерской реставрации живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской Академии Художеств (руководитель – Ю.Г. Бобров). Институт на протяжении многих лет сотрудничает с государственными музеями и Православной церковью, в рамках учебных программ выполняя работы по сохранению памятников культуры. В числе переданных для реставрации полотен – написанные маслом портреты пензенских епископов Иринея, Иоанна, Афанасия, Амвросия II, игумений Надежды и Олимпиады, общественного деятеля Швецова. Весь комплекс восстановительных работ будет произведен на безвозмездной основе.

За время своей работы Мастерская дала новую жизнь многим уникальным произведениям искусства, украшающим собой Эрмитаж, Русский музей, Музей истории религии, музеи-заповедники Царского села, Павловска, Ораниенбаума. Так, под руководством профессора А. Б. Алешина здесь была реставрирована коллекция живописи малоизвестных голландских художников XVII-XVIII веков и картины советских живописцев 1920-х годов. Под руководством профессора Ю. Г. Боброва раскрыты уникальные памятники древнерусской иконописи XV-XVII веков, среди которых иконы из церквей Пскова и Псковского музея-заповедника. Эта же мастерская провела сложнейшие работы по реставрации картины известного итальянского живописца XIX в. Феличе Скьявоне «Смерть Рафаэля» (ГМЗ «Царское Село»).