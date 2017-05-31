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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 31 мая 2017
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Картины из собрания Пензенского краеведческого музея отреставрируют в Санкт-Петербурге
Сегодня в Пензе
 

Реставрационные работы будут выполнены в Мастерской реставрации живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской Академии Художеств (руководитель – Ю.Г. Бобров). Институт на протяжении многих лет сотрудничает с государственными музеями и Православной церковью, в рамках учебных программ выполняя работы по сохранению памятников культуры. В числе переданных для реставрации полотен – написанные маслом портреты пензенских епископов Иринея, Иоанна, Афанасия, Амвросия II, игумений Надежды и Олимпиады, общественного деятеля Швецова. Весь комплекс восстановительных работ будет произведен на безвозмездной основе.

За время своей работы Мастерская дала новую жизнь многим уникальным произведениям искусства, украшающим собой Эрмитаж, Русский музей, Музей истории религии, музеи-заповедники Царского села, Павловска, Ораниенбаума. Так, под руководством профессора А. Б. Алешина здесь была реставрирована коллекция живописи малоизвестных голландских художников XVII-XVIII веков и картины советских живописцев 1920-х годов. Под руководством профессора Ю. Г. Боброва раскрыты уникальные памятники древнерусской иконописи XV-XVII веков, среди которых иконы из церквей Пскова и Псковского музея-заповедника. Эта же мастерская провела сложнейшие работы по реставрации картины известного итальянского живописца XIX в. Феличе Скьявоне «Смерть Рафаэля» (ГМЗ «Царское Село»). 

Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 31 мая 2017
2017-05-31
Виктор Кувайцев встретился с общественностью Первомайского района
 Виктор Кувайцев, отвечая на вопросы собравшихся, подчеркнул, что в решении городских проблем, касаются ли они благоустройства и развития города или отдельной дворовой территории, нельзя обойтись без личного участия жителей
 
2017-05-31
Проводится открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство»
 В Пензе рассмотрят проекты декоративной скульптуры
 
2017-05-31
На правобережье набережной Суры наведут порядок к празднованию Дня России и Дня города
 Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры
 
2017-05-31
В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года пройдут заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО
 В Пензу съедутся представители архивных служб всего Приволжского федерального округа
 
2017-05-31
Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП
 Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС
 
2017-05-31
Масштабное экологическое воспитание
 Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость этого
 
2017-05-31
Виктор Кувайцев проверил результат проведенного ремонта автомобильной дороги по улице Бекешской
 Состоялось комиссионное обследование отремонтированной в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» автомобильной дороги
 
2017-05-31
В День защиты детей «Пензаконцерт» подготовил множество сюрпризов для своих юных зрителей
 Юных участников ждут игры, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и еще масса интересного
 
2017-05-31
В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда
 Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов
 
2017-05-31
Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста
 Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта
 
2017-05-31
Красная книга Пензенской области будет переиздана
 Члены Общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к главе региона с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона
 
2017-05-31
План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений ПДД
 С применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, в течение июня 2017 года
 
2017-05-31
«Эстетическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной библиотеки»
 В библиотеке для детей и юношества состоялись очередные занятия Школы творческого библиотекаря
 
2017-05-31
Виктор Кувайцев поручил приступить к ремонту тротуаров
 Соответствующее распоряжение поступило от главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева во время объезда улично-дорожной сети областного центра
 
2017-05-31
Вопрос об организации отдыха и оздоровления детей был рассмотрен в режиме видеоконференции
 Иван Белозерцев принял участие в совещании Председателя Правительства РФ
 

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