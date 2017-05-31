Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 31 мая 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Вопрос об организации отдыха и оздоровления детей был рассмотрен в режиме видеоконференции
Сегодня в Пензе
 

Напомним, что в Пензенской области в 2017 году увеличен объём финансирования санаторно-курортного лечения детей за счёт регионального и муниципальных бюджетов. Всеми формами отдыха и оздоровления в текущем году планируется охватить 103 260 детей, что составит 90% от числа детей школьного возраста и соответствует уровню 2016 года.

Открывая всероссийское совещание, глава Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что ключевым вопросом в сфере организации детского отдыха является обеспечение безопасности.

«Поездка в лагерь – это всегда отличная возможность отдохнуть, познакомиться с друзьями, узнать много нового. В то же время надо, чтобы всё это было как следует организовано, чтобы ничто не угрожало ни здоровью, ни тем более жизни детей», - подчеркнул премьер-министр РФ. 

«Ключевыми являются вопросы не только обеспечения элементарной безопасности, но и соблюдения санитарных норм, противопожарных правил. У нас случаются проблемы, трагедии случаются, и в прошлом году это было. Надо сделать всё, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций», - поставил задачу он.

Дмитрий Медведев также отметил, что  нормативно-правовая база, которая касается детского отдыха, существенно усовершенствована. Полномочия по его организации теперь закреплены за единым ведомством - Министерством образования. Именно оно координирует работу остальных ведомств, которые задействованы в организации детского отдыха.

«Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее, жёстче. Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идёт о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных и должны чётко понимать, что безопасность – это самое существенное», - пояснил Дмитрий Медведев.

«Мы законодательно закрепили также, что при закупках в этой сфере качество услуг и вопросы безопасности детей – безусловные приоритеты. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. У организаторов отдыха и в мыслях, что называется, не должно быть экономить на здоровье», - добавил он.

В Пензенской области за период летних каникул будет организован отдых для более чем 80-ти тысяч детей. Предполагается, что свыше 17-ти тысяч подростков отдохнут в загородных лагерях. В соответствии с квотами также будут выделены путёвки во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена». Стоимость путевок для детей в загородные лагеря и рекомендуемые размеры родительской платы по сравнению с 2016 годом не изменились.

По итогам всероссийского совещания глава Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд конкретных поручений членам областного правительства, направленных на обеспечение безопасности детей в период летних каникул, потребовал усилить контроль загородных оздоровительных учреждений, осуществлять его в постоянном режиме. 

Первые смены в загородных лагерях на территории региона откроются завтра, 1 июня. До 15 июня текущего года 80 % загородных лагерей осуществят первые заезды. Лагеря с дневным пребыванием приступят к работе в период с 1 по 5 июня, лагеря труда и отдыха - с середины июня.

Новость: Правительство Пензенской области 31 мая 2017
2017-05-31
Виктор Кувайцев встретился с общественностью Первомайского района
 Виктор Кувайцев, отвечая на вопросы собравшихся, подчеркнул, что в решении городских проблем, касаются ли они благоустройства и развития города или отдельной дворовой территории, нельзя обойтись без личного участия жителей
 
2017-05-31
Проводится открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство»
 В Пензе рассмотрят проекты декоративной скульптуры
 
2017-05-31
На правобережье набережной Суры наведут порядок к празднованию Дня России и Дня города
 Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры
 
2017-05-31
В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года пройдут заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО
 В Пензу съедутся представители архивных служб всего Приволжского федерального округа
 
2017-05-31
Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП
 Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС
 
2017-05-31
Масштабное экологическое воспитание
 Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость этого
 
2017-05-31
Виктор Кувайцев проверил результат проведенного ремонта автомобильной дороги по улице Бекешской
 Состоялось комиссионное обследование отремонтированной в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» автомобильной дороги
 
2017-05-31
В День защиты детей «Пензаконцерт» подготовил множество сюрпризов для своих юных зрителей
 Юных участников ждут игры, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и еще масса интересного
 
2017-05-31
В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда
 Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов
 
2017-05-31
Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста
 Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта
 
2017-05-31
Красная книга Пензенской области будет переиздана
 Члены Общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к главе региона с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона
 
2017-05-31
План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений ПДД
 С применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, в течение июня 2017 года
 
2017-05-31
«Эстетическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной библиотеки»
 В библиотеке для детей и юношества состоялись очередные занятия Школы творческого библиотекаря
 
2017-05-31
Виктор Кувайцев поручил приступить к ремонту тротуаров
 Соответствующее распоряжение поступило от главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева во время объезда улично-дорожной сети областного центра
 
2017-05-31
Вопрос об организации отдыха и оздоровления детей был рассмотрен в режиме видеоконференции
 Иван Белозерцев принял участие в совещании Председателя Правительства РФ
 

Новости партнеров
 
На сайте: 48ч. ??????.???????
 
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru