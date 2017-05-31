Вопрос об организации отдыха и оздоровления детей был рассмотрен в режиме видеоконференции

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Напомним, что в Пензенской области в 2017 году увеличен объём финансирования санаторно-курортного лечения детей за счёт регионального и муниципальных бюджетов. Всеми формами отдыха и оздоровления в текущем году планируется охватить 103 260 детей, что составит 90% от числа детей школьного возраста и соответствует уровню 2016 года.
Открывая всероссийское совещание, глава Правительства России Дмитрий Медведев отметил, что ключевым вопросом в сфере организации детского отдыха является обеспечение безопасности.
«Поездка в лагерь – это всегда отличная возможность отдохнуть, познакомиться с друзьями, узнать много нового. В то же время надо, чтобы всё это было как следует организовано, чтобы ничто не угрожало ни здоровью, ни тем более жизни детей», - подчеркнул премьер-министр РФ.
«Ключевыми являются вопросы не только обеспечения элементарной безопасности, но и соблюдения санитарных норм, противопожарных правил. У нас случаются проблемы, трагедии случаются, и в прошлом году это было. Надо сделать всё, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций», - поставил задачу он.
Дмитрий Медведев также отметил, что нормативно-правовая база, которая касается детского отдыха, существенно усовершенствована. Полномочия по его организации теперь закреплены за единым ведомством - Министерством образования. Именно оно координирует работу остальных ведомств, которые задействованы в организации детского отдыха.
«Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее, жёстче. Это касается и требований к идентификации и квалификации людей, которые работают с детьми. Речь идёт о вожатых, воспитателях, проводниках. Все они берут на себя ответственность за подопечных и должны чётко понимать, что безопасность – это самое существенное», - пояснил Дмитрий Медведев.
«Мы законодательно закрепили также, что при закупках в этой сфере качество услуг и вопросы безопасности детей – безусловные приоритеты. Поставщик таких услуг должен обладать необходимым опытом. У организаторов отдыха и в мыслях, что называется, не должно быть экономить на здоровье», - добавил он.
В Пензенской области за период летних каникул будет организован отдых для более чем 80-ти тысяч детей. Предполагается, что свыше 17-ти тысяч подростков отдохнут в загородных лагерях. В соответствии с квотами также будут выделены путёвки во всероссийские детские центры «Артек», «Орленок» и «Смена». Стоимость путевок для детей в загородные лагеря и рекомендуемые размеры родительской платы по сравнению с 2016 годом не изменились.
По итогам всероссийского совещания глава Пензенской области Иван Белозерцев дал ряд конкретных поручений членам областного правительства, направленных на обеспечение безопасности детей в период летних каникул, потребовал усилить контроль загородных оздоровительных учреждений, осуществлять его в постоянном режиме.
Первые смены в загородных лагерях на территории региона откроются завтра, 1 июня. До 15 июня текущего года 80 % загородных лагерей осуществят первые заезды. Лагеря с дневным пребыванием приступят к работе в период с 1 по 5 июня, лагеря труда и отдыха - с середины июня.
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