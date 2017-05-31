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Виктор Кувайцев поручил приступить к ремонту тротуаров
Сегодня в Пензе
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Рабочая группа в составе заместителя главы по городскому хозяйству Юрия Ильина, директора Департамента ЖКХ г. Пензы Андрея Скрипкина, начальника отдела хозяйственного обеспечения администрации города Пензы Александра Утина представила градоначальнику список тротуаров, подлежащих ремонту в текущем году. Планируется, что общая площадь данных пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49547 кв. метров. Осмотрев тротуары, глава исполнительной власти дал указание ускорить процедуры, связанные с оформлением документации, чтобы приступить к производству работ в кратчайшие сроки. Участники выездной инспекции обсудили, какие материалы будут использоваться при ремонте тротуаров. Часть из них запланировано заасфальтировать, другую – вымостить тротуарной плиткой. - Для того, чтобы центр города смотрелся гармонично, в едином стиле, нужно улицы Кирова, Максима Горького, Лермонтова, Бакунина, Калинина выполнить в плитке, – подчеркнул Виктор Кувайцев.
Рабочая группа в составе заместителя главы по городскому хозяйству Юрия Ильина, директора Департамента ЖКХ г. Пензы Андрея Скрипкина, начальника отдела хозяйственного обеспечения администрации города Пензы Александра Утина представила градоначальнику список тротуаров, подлежащих ремонту в текущем году. Планируется, что общая площадь данных пешеходных дорожек, вошедших в программу «Безопасные и качественные дороги», составит 49547 кв. метров.
Осмотрев тротуары, глава исполнительной власти дал указание ускорить процедуры, связанные с оформлением документации, чтобы приступить к производству работ в кратчайшие сроки. Участники выездной инспекции обсудили, какие материалы будут использоваться при ремонте тротуаров. Часть из них запланировано заасфальтировать, другую – вымостить тротуарной плиткой.
- Для того, чтобы центр города смотрелся гармонично, в едином стиле, нужно улицы Кирова, Максима Горького, Лермонтова, Бакунина, Калинина выполнить в плитке, – подчеркнул Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
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