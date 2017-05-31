«Эстетическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной библиотеки»

|2017-05-31
|Виктор Кувайцев встретился с общественностью Первомайского района
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|Виктор Кувайцев, отвечая на вопросы собравшихся, подчеркнул, что в решении городских проблем, касаются ли они благоустройства и развития города или отдельной дворовой территории, нельзя обойтись без личного участия жителей
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|2017-05-31
|Проводится открытый конкурс на разработку проекта декоративной скульптуры для городской среды на тему «Материнство»
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|В Пензе рассмотрят проекты декоративной скульптуры
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|2017-05-31
|На правобережье набережной Суры наведут порядок к празднованию Дня России и Дня города
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|Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры
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|2017-05-31
|В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года пройдут заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО
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|В Пензу съедутся представители архивных служб всего Приволжского федерального округа
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|2017-05-31
|Представители теплоснабжающих организаций отчитались о проводимых работах по текущему и капитальному ремонту и опрессовке сетей и ТЦП
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|Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС
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|2017-05-31
|Масштабное экологическое воспитание
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|Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость этого
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|2017-05-31
|Виктор Кувайцев проверил результат проведенного ремонта автомобильной дороги по улице Бекешской
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|Состоялось комиссионное обследование отремонтированной в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» автомобильной дороги
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|2017-05-31
|В День защиты детей «Пензаконцерт» подготовил множество сюрпризов для своих юных зрителей
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|Юных участников ждут игры, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и еще масса интересного
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|2017-05-31
|В железнодорожных билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда
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|Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов
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|2017-05-31
|Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста
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|Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта
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|2017-05-31
|Красная книга Пензенской области будет переиздана
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|Члены Общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к главе региона с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона
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|2017-05-31
|План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений ПДД
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|С применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, в течение июня 2017 года
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|2017-05-31
|«Эстетическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной библиотеки»
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|В библиотеке для детей и юношества состоялись очередные занятия Школы творческого библиотекаря
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|2017-05-31
|Виктор Кувайцев поручил приступить к ремонту тротуаров
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|Соответствующее распоряжение поступило от главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева во время объезда улично-дорожной сети областного центра
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|2017-05-31
|Вопрос об организации отдыха и оздоровления детей был рассмотрен в режиме видеоконференции
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|Иван Белозерцев принял участие в совещании Председателя Правительства РФ
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