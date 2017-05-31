В библиотеке для детей и юношества состоялись очередные занятия Школы творческого библиотекаря по теме: «Эстетическое воспитание подрастающего поколения в условиях современной библиотеки».



Обучающиеся сотрудники муниципальных библиотек области познакомились с современными методиками формирования эстетической культуры у подрастающего поколения и обсудили проблему влияния искусства на нравственное самоопределение детей и молодежи.



Коллеги также рассмотрели приемы работы с искусствоведческой литературой и определили предпочтительные формы массовых мероприятий для различных возрастных групп. Большой интерес у библиотекарей вызвала деловая игра «От творческого поиска – к инновациям», во время которой они учились применению интерактивных технологий для оформления книжных выставок. Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 31 мая 2017