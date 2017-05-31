План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений ПДД

2017-05-31

Виктор Кувайцев, отвечая на вопросы собравшихся, подчеркнул, что в решении городских проблем, касаются ли они благоустройства и развития города или отдельной дворовой территории, нельзя обойтись без личного участия жителей

2017-05-31

В Пензе рассмотрят проекты декоративной скульптуры

2017-05-31

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по благоустройству правого берега набережной реки Суры

2017-05-31

В Пензу съедутся представители архивных служб всего Приволжского федерального округа

2017-05-31

Начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов отметил, что не всегда проводится должная работа по оповещению населения об отключении ГВС

2017-05-31

Глава региона в ходе заседания круглого стола, посвященного соблюдению требований природоохранного законодательства, отметил необходимость этого

2017-05-31

Состоялось комиссионное обследование отремонтированной в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» автомобильной дороги

2017-05-31

Юных участников ждут игры, мастер-классы, конкурсы, розыгрыши призов и еще масса интересного

2017-05-31

Нововведение имеет большое значение для пассажиров из городов, где расположено несколько железнодорожных вокзалов

2017-05-31

Виктор Кувайцев проконтролировал ход ремонта

2017-05-31

Члены Общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к главе региона с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона

2017-05-31

С применением специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме, в течение июня 2017 года

2017-05-31

В библиотеке для детей и юношества состоялись очередные занятия Школы творческого библиотекаря

2017-05-31

Соответствующее распоряжение поступило от главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева во время объезда улично-дорожной сети областного центра

2017-05-31