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План-график проведения профилактических мероприятий по пресечению отдельных видов нарушений ПДД
Сегодня в Пензе
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Место выставления комплексов и даты работы (выставления) комплексов г. Пенза, пересечение ул. Урицкого-М. Горького 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2122,23,24,25,26,27,28,29,30 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) г. Пенза, пересечение ул. Аустрина-ФАД “Урал” 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ( с 7.30 часов по 15.00 часов) г. Пенза, пересечение ул. Терновского-ул. Петровского 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ( с 7.30 часов по 15.00 часов)
Место выставления комплексов и даты работы (выставления) комплексов
г. Пенза, пересечение ул. Урицкого-М. Горького 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,2122,23,24,25,26,27,28,29,30 ( с 7.30 часов по 15.00 часов)
г. Пенза, пересечение ул. Аустрина-ФАД “Урал” 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ( с 7.30 часов по 15.00 часов)
г. Пенза, пересечение ул. Терновского-ул. Петровского 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 ( с 7.30 часов по 15.00 часов)
Новость: Антипова Марина 31 мая 2017
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