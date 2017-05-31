Красная книга Пензенской области будет переиздана

Члены Общественного совета при Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области обратились к главе региона с просьбой переиздать один из томов Красной книги региона.

«Это краеугольный государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности, но информация не обновлялась с 2005 года», - рассказал член Общественного совета Николай Цуканов.

«Красная книга должна быть! Я дам соответствующее поручение, мы заложим в бюджет необходимые средства, - ответил губернатор. – Обращаю внимание на то, что при работе над изданием необходимо в обязательном порядке предусмотреть интернет-версию, чтобы информация из Красной книги Пензенской области была доступна как можно большему числу людей».

Иван Белозерцев также заявил, что готов поддержать издание и других книг, рассказывающих о природе пензенского края.

«Я уверен, что такие книги, обобщившие материал исследовательской работы пензенских экологов, в хорошем профессиональном исполнении, будут работать на имидж нашего региона», - подчеркнул он.