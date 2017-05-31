Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста, работы на котором лично контролирует глава администрации города Виктор Кувайцев. Виктор Николаевич организовал рабочий выезд на объект.

В настоящее время здесь ведется разборка и перфорирование тела и оголовка опор №6 и №7, демонтаж опалубки швов пролетных строений, бетонирование швов и консолей, монтаж карнизных блоков.

- Радует, что такой большой проект реализуется согласно календарному графику. Есть уверенность, что работы будут завершены своевременно, – отметил Виктор Кувайцев. – Люди ждут, когда снова смогут пользоваться этим путепроводом, и мы обязаны оправдать их ожидания.

В ноябре 2016 года начался катальный ремонт объекта, который планируется завершить в декабре 2017 года.