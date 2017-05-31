|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста
Сегодня в Пензе
|
Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста, работы на котором лично контролирует глава администрации города Виктор Кувайцев. Виктор Николаевич организовал рабочий выезд на объект. В настоящее время здесь ведется разборка и перфорирование тела и оголовка опор №6 и №7, демонтаж опалубки швов пролетных строений, бетонирование швов и консолей, монтаж карнизных блоков. - Радует, что такой большой проект реализуется согласно календарному графику. Есть уверенность, что работы будут завершены своевременно, – отметил Виктор Кувайцев. – Люди ждут, когда снова смогут пользоваться этим путепроводом, и мы обязаны оправдать их ожидания. В ноябре 2016 года начался катальный ремонт объекта, который планируется завершить в декабре 2017 года.
Полным ходом в Пензе идет капитальный ремонт Свердловского моста, работы на котором лично контролирует глава администрации города Виктор Кувайцев. Виктор Николаевич организовал рабочий выезд на объект.
В настоящее время здесь ведется разборка и перфорирование тела и оголовка опор №6 и №7, демонтаж опалубки швов пролетных строений, бетонирование швов и консолей, монтаж карнизных блоков.
- Радует, что такой большой проект реализуется согласно календарному графику. Есть уверенность, что работы будут завершены своевременно, – отметил Виктор Кувайцев. – Люди ждут, когда снова смогут пользоваться этим путепроводом, и мы обязаны оправдать их ожидания.
В ноябре 2016 года начался катальный ремонт объекта, который планируется завершить в декабре 2017 года.
Новость: Администрация города Пензы 31 мая 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2015 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru